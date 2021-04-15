В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Японии произошла невероятная история, подтверждающая, что животные охотно приходятся на помощь к тем, кто в ней нуждается.Так, кошка по кличке Коко спасла пенсионера — мужчина упал в сточный ров и так бы и остался там умирать.Однако кошка, находившаяся неподалеку, сумела привлечь внимание своей хозяйки: животное село рядом с местом происшествия и начало пристально смотреть в воду.Это было очень необычное поведение для Коко. В итоге, хозяйка подошла поближе и увидела упавшего пенсионера. Затем вызвала спасателей.Животное решили отблагодарить: ее назначили главой отделения полиции в префектуре Тояма. Правда, только на один день.День выдался насыщенным: кошка поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младшеклассников и даже "подписала" соответствующую декларацию. Внизу документа красуется красная лапка — такую необычную "личную печать" Коко оставила на бумаге при помощи красных чернил.