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В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео
В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Японии произошла невероятная история, подтверждающая, что животные охотно приходятся на помощь к тем, кто в ней нуждается.
2021-04-15T11:42+0500
2021-04-15T11:42+0500
в мире
кошка
животные
япония
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Японии произошла невероятная история, подтверждающая, что животные охотно приходятся на помощь к тем, кто в ней нуждается.Так, кошка по кличке Коко спасла пенсионера — мужчина упал в сточный ров и так бы и остался там умирать.Однако кошка, находившаяся неподалеку, сумела привлечь внимание своей хозяйки: животное село рядом с местом происшествия и начало пристально смотреть в воду.Это было очень необычное поведение для Коко. В итоге, хозяйка подошла поближе и увидела упавшего пенсионера. Затем вызвала спасателей.Животное решили отблагодарить: ее назначили главой отделения полиции в префектуре Тояма. Правда, только на один день.День выдался насыщенным: кошка поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младшеклассников и даже "подписала" соответствующую декларацию. Внизу документа красуется красная лапка — такую необычную "личную печать" Коко оставила на бумаге при помощи красных чернил.
https://uz.sputniknews.ru/20201029/Desyat-dollarov-chas-s-chernymi-koshkami-v-Yaponii-otkrylos-neobychnoe-kafe--video-15285190.html
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кошка, животные, япония

В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео

11:42 15.04.2021
100
© СС0 / Unsplash / Diana ParkhouseКошка
Кошка - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© СС0 / Unsplash / Diana Parkhouse
Животному вручили грамоту от полиции, одели в форменную одежду и даже специально по такому поводу разыскали мини-фуражку.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Японии произошла невероятная история, подтверждающая, что животные охотно приходятся на помощь к тем, кто в ней нуждается.
Так, кошка по кличке Коко спасла пенсионера — мужчина упал в сточный ров и так бы и остался там умирать.
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Однако кошка, находившаяся неподалеку, сумела привлечь внимание своей хозяйки: животное село рядом с местом происшествия и начало пристально смотреть в воду.
Это было очень необычное поведение для Коко. В итоге, хозяйка подошла поближе и увидела упавшего пенсионера. Затем вызвала спасателей.
Животное решили отблагодарить: ее назначили главой отделения полиции в префектуре Тояма. Правда, только на один день.
День выдался насыщенным: кошка поучаствовала в уроках безопасности дорожного движения для младшеклассников и даже "подписала" соответствующую декларацию.
Внизу документа красуется красная лапка — такую необычную "личную печать" Коко оставила на бумаге при помощи красных чернил.
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