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Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова
Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Лас-Вегасе отгремела свадьба популярного блогера Амирана Сардарова и Мариам Тилляевой, внучки первого президента Узбекистана
2021-04-15T13:14+0500
2021-04-15T13:18+0500
общество
внуки президента
внуки
жена
муж
жених
невеста
свадьба
ислам каримов
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Лас-Вегасе отгремела свадьба популярного блогера Амирана Сардарова и Мариам Тилляевой, внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова (дочери Лолы Каримовой-Тилляевой).Радостную новость молодожены поспешили сообщить своим подписчикам в Instagram.Автор блога "Дневник хача" рассказал, что их с Тилляевой поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что блогер "даже ничего не успел понять".Новоиспеченная жена, в свою очередь, призналась супругу в любви и заявила, что "даже представить себе не могла это день вот таким простым и спонтанным".Тилляева призналась, что "мечтала об этом дне всю жизнь" будто маленькая девочка. Она сообщила, что на свадьбе были Элвис Пресли, друзья, кроссы и "очень много слез". Напомним, что девушка уже семь лет как живет в США. Сардаров между тем переехал в Штаты лишь в 2020-м.Когда именно познакомились будущие супруги, неизвестно, однако Тилляева часто мелькала у блогера на странице в соцсетях. Впрочем, никаких заявлений пара долгое время не делала.
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внуки президента, внуки, жена, муж, жених, невеста, свадьба, ислам каримов

Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова

13:14 15.04.2021 (обновлено: 13:18 15.04.2021)
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© Instagram / amiran495Блогер Амиран Сардаров и внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева
Блогер Амиран Сардаров и внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Instagram / amiran495
Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет. Девушка часто появлялась в его видеороликах в соцсетях, однако свои отношения пара не комментировала.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Лас-Вегасе отгремела свадьба популярного блогера Амирана Сардарова и Мариам Тилляевой, внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова (дочери Лолы Каримовой-Тилляевой).
Радостную новость молодожены поспешили сообщить своим подписчикам в Instagram.
Автор блога "Дневник хача" рассказал, что их с Тилляевой поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что блогер "даже ничего не успел понять".

"Будем с Машей теперь разбираться, как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо", — написал Сардаров под публикацией.

Новоиспеченная жена, в свою очередь, призналась супругу в любви и заявила, что "даже представить себе не могла это день вот таким простым и спонтанным".
Тилляева призналась, что "мечтала об этом дне всю жизнь" будто маленькая девочка. Она сообщила, что на свадьбе были Элвис Пресли, друзья, кроссы и "очень много слез".
Напомним, что девушка уже семь лет как живет в США. Сардаров между тем переехал в Штаты лишь в 2020-м.
Когда именно познакомились будущие супруги, неизвестно, однако Тилляева часто мелькала у блогера на странице в соцсетях.
Впрочем, никаких заявлений пара долгое время не делала.
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