https://uz.sputniknews.ru/20210415/vnuchka-eks-prezidenta-uzbekistana-vyshla-zamuj-za-blogera-amirana-sardarova-18344744.html

Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова

Внучка экс-президента Узбекистана вышла замуж за блогера Амирана Сардарова

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Лас-Вегасе отгремела свадьба популярного блогера Амирана Сардарова и Мариам Тилляевой, внучки первого президента Узбекистана

2021-04-15T13:14+0500

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общество

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Лас-Вегасе отгремела свадьба популярного блогера Амирана Сардарова и Мариам Тилляевой, внучки первого президента Узбекистана Ислама Каримова (дочери Лолы Каримовой-Тилляевой).Радостную новость молодожены поспешили сообщить своим подписчикам в Instagram.Автор блога "Дневник хача" рассказал, что их с Тилляевой поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что блогер "даже ничего не успел понять".Новоиспеченная жена, в свою очередь, призналась супругу в любви и заявила, что "даже представить себе не могла это день вот таким простым и спонтанным".Тилляева призналась, что "мечтала об этом дне всю жизнь" будто маленькая девочка. Она сообщила, что на свадьбе были Элвис Пресли, друзья, кроссы и "очень много слез". Напомним, что девушка уже семь лет как живет в США. Сардаров между тем переехал в Штаты лишь в 2020-м.Когда именно познакомились будущие супруги, неизвестно, однако Тилляева часто мелькала у блогера на странице в соцсетях. Впрочем, никаких заявлений пара долгое время не делала.

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