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Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео
Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.
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общество
часы
хакер
метро
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.Бегущую строку с сомнительным содержанием заметили на станции "Бекат-3" Сергелийской ветки.В руководстве метро уже дали комментарий по этому поводу. Отмечается, что в понедельник в 16.40 хакеры взломали пароль на часах, которые работают через Wi-Fi. После этого появилась неприличная надпись. Правда, ненадолго.Руководство метрополитена предупредило об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций.
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часы, хакер, метро, ташкент

Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео

12:20 15.04.2021 (обновлено: 12:22 15.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена
 Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Граждан предупредили об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций. Сейчас хакеров ищут.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.
Бегущую строку с сомнительным содержанием заметили на станции "Бекат-3" Сергелийской ветки.
В руководстве метро уже дали комментарий по этому поводу. Отмечается, что в понедельник в 16.40 хакеры взломали пароль на часах, которые работают через Wi-Fi. После этого появилась неприличная надпись. Правда, ненадолго.
"Надпись удалили в течение четырех минут. Правоохранительными органами ведутся поиски виновников, в их отношении будут применены соответствующие меры", — говорится в сообщении УП "Тошкент метрополитени".
Руководство метрополитена предупредило об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций.
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