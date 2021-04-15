Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.Бегущую строку с сомнительным содержанием заметили на станции "Бекат-3" Сергелийской ветки.В руководстве метро уже дали комментарий по этому поводу. Отмечается, что в понедельник в 16.40 хакеры взломали пароль на часах, которые работают через Wi-Fi. После этого появилась неприличная надпись. Правда, ненадолго.Руководство метрополитена предупредило об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций.
Граждан предупредили об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций. Сейчас хакеров ищут.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.
Бегущую строку с сомнительным содержанием заметили на станции "Бекат-3" Сергелийской ветки.
В руководстве метро уже дали комментарий по этому поводу. Отмечается, что в понедельник в 16.40 хакеры взломали пароль на часах, которые работают через Wi-Fi. После этого появилась неприличная надпись. Правда, ненадолго.
"Надпись удалили в течение четырех минут. Правоохранительными органами ведутся поиски виновников, в их отношении будут применены соответствующие меры", — говорится в сообщении УП "Тошкент метрополитени".
Руководство метрополитена предупредило об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций.