https://uz.sputniknews.ru/20210415/xakery-chasy-i-neprilichnaya-nadpis-metro-tashkenta-podverglos-kiberatake--video-18343735.html

Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео

Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.

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общество

часы

хакер

метро

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Столичный метрополитен подвергся кибератаке: злоумышленники взломали табло интервальных часов и пустили непристойную надпись.Бегущую строку с сомнительным содержанием заметили на станции "Бекат-3" Сергелийской ветки.В руководстве метро уже дали комментарий по этому поводу. Отмечается, что в понедельник в 16.40 хакеры взломали пароль на часах, которые работают через Wi-Fi. После этого появилась неприличная надпись. Правда, ненадолго.Руководство метрополитена предупредило об уголовной ответственности за незаконный доступ к сети городских телекоммуникаций.

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часы, хакер, метро, ташкент