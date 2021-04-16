https://uz.sputniknews.ru/20210416/arxeologi-nashli-drevneyshiy-na-blijnem-vostoke-alfavit-18377168.html
Археологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит
Археологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Израиле во время археологических раскопок нашли фрагмент древнего кувшина с необычной надписью.
2021-04-16T18:51+0500
2021-04-16T18:51+0500
2021-04-16T18:51+0500
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ближний восток
археологические раскопки
история
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Израиле во время археологических раскопок нашли фрагмент древнего кувшина с необычной надписью.Ученые установили, что находка относится к XV веку до нашей эры, а слова написаны при помощи алфавита, ранее неизвестного науке.По мнению исследователей, они обнаружили то самое "недостающее звено", которое во временной ленте можно было бы расположить между периодом существования письменности Древнего Египта (XIX век до нашей эры) и моментом появления привычного для современности алфавита на Ближнем Востоке (около XIII века до нашей эры). До сих пор между двумя этими периодами существовала "дыра" в шесть столетий, никаких материальных свидетельств развития письменности не было. Теперь эти свидетельства появились.Установить, что именно написано на кувшине, не удалось, поскольку фрагмент очень маленький. Есть предположение, что это обрывки имен или более длинных слов. Возраст находки определили по остаткам зерен ячменя, которые были рядом с черепком.
https://uz.sputniknews.ru/20200505/Zhitel-Angrena-obnaruzhil-v-svoem-dvore-drevnee-zakhoronenie-14057657.html
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ближний восток, археологические раскопки, история
Археологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит
Возраст находки определили по остаткам зерен ячменя, которые были рядом с черепком.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
В Израиле во время археологических раскопок нашли
фрагмент древнего кувшина с необычной надписью.
Ученые установили, что находка относится к XV веку до нашей эры, а слова написаны при помощи алфавита, ранее неизвестного науке.
По мнению исследователей, они обнаружили то самое "недостающее звено", которое во временной ленте можно было бы расположить между периодом существования письменности Древнего Египта (XIX век до нашей эры) и моментом появления привычного для современности алфавита на Ближнем Востоке (около XIII века до нашей эры).
До сих пор между двумя этими периодами существовала "дыра" в шесть столетий, никаких материальных свидетельств развития письменности не было. Теперь эти свидетельства появились.
"В настоящее время это самая старая надежно датированная алфавитная надпись Южного Леванта", — заявили ученые.
Установить, что именно написано на кувшине, не удалось, поскольку фрагмент очень маленький. Есть предположение, что это обрывки имен или более длинных слов.
Возраст находки определили по остаткам зерен ячменя, которые были рядом с черепком.