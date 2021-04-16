https://uz.sputniknews.ru/20210416/dva-rayona-tashkenta-vremenno-ostanutsya-bez-elektrichestva-18364837.html

Два района Ташкента временно останутся без электричества

Два района Ташкента временно останутся без электричества

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Жители Алмазарского и Юнусабадского районов временно останутся без электричества.

2021-04-16T12:12+0500

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общество

электричество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Жители Алмазарского и Юнусабадского районов временно останутся без электричества. Об этом предупредили в Ташкентском городском предприятии электросетей. Подачу электроэнергии приостановят 17 апреля. Компанией "Узбекистон темир йуллари" будут проведены строительные работы на двух маршрутах метрополитена, а также работы по замене железобетонных опор высоковольтной линии электропередачи.Электроснабжение будет отключено по следующим локациям: Потребителям, проживающим в этих районах, принесли извинения за временные перебои в подаче электроэнергии.

https://uz.sputniknews.ru/20201216/Chto-delat-esli-v-dome-net-sveta-i-gaza-15609467.html

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электричество, ташкент