Общество
Два района Ташкента временно останутся без электричества
12:12 16.04.2021 (обновлено: 12:30 16.04.2021)
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Потребителям, проживающим в этих районах, принесли извинения за временные перебои в подаче электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Жители Алмазарского и Юнусабадского районов временно останутся без электричества.
Об этом предупредили в Ташкентском городском предприятии электросетей.
Подачу электроэнергии приостановят 17 апреля.
16 декабря 2020, 14:35
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Компанией "Узбекистон темир йуллари" будут проведены строительные работы на двух маршрутах метрополитена, а также работы по замене железобетонных опор высоковольтной линии электропередачи.
Электроснабжение будет отключено по следующим локациям:
Алмазарский район: cемейная поликлиника №21, АТС-248, психиатрическая больница, махалли "Ибрагим ота", "Гулзор", "Тараккиёт", "Олтинсой", "Мирпулатова", "Корасарой", "О. Хотамова", "Хасанбой", "Ахил"и "Янги Ташкент";
Юнусабадский район: 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й кварталы, махалли "Сабирабад", "Уч Кахрамон", "Чинор", "Шодлик", "Гайратий", "Туркистон", "Астраабад", "Гулзор", "Ш.Казакбаева", "Беруни", "Хасанбой", супермаркет Korzinka с 07.00 до 18.00.
Потребителям, проживающим в этих районах, принесли извинения за временные перебои в подаче электроэнергии.