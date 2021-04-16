https://uz.sputniknews.ru/20210416/google-gotov-pometit-kurilskie-ostrova-kak-chast-rossii-18376904.html

Google готов пометить Курильские острова как часть России

Google готов пометить Курильские острова как часть России

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Спор по поводу принадлежности Курильских островов ведется между Россией и Японией уже давно — еще со времен Второй мировой войны.

2021-04-16T18:14+0500

2021-04-16T18:14+0500

2021-04-16T18:14+0500

россия

курильские острова

google

япония

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Спор по поводу принадлежности Курильских островов ведется между Россией и Японией уже давно — еще со времен Второй мировой войны.Именно тогда территории вошли в состав СССР.Хотя справедливее сказать, что все это время дискуссию провоцирует именно японская сторона, поскольку в Кремле неоднократно подчеркивали: вопрос с Курилами давно закрыт и статус островов не подлежит обсуждению.Тем не менее, в Токио регулярно это оспаривают, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.И все бы ничего, если бы не век технологий и множество цифровых карт, при составлении которых нужно прийти к какому-то единообразию.Компания Google, как один из ключевых мировых техногигантов, как выяснилось, встала на российскую сторону. По его словам, в Google запросили дополнительные материалы и в итоге с аргументами согласились.Депутат отметил, что "все, что противоречит законодательству РФ, все будет устранено в ближайшее время".

https://uz.sputniknews.ru/20200806/Tolko-preodolev-travmu-Khirosimy-Yaponiya-dogovoritsya-s-Rossiey-po-Kurilam-14717091.html

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курильские острова, google, япония