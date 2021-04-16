https://uz.sputniknews.ru/20210416/google-gotov-pometit-kurilskie-ostrova-kak-chast-rossii-18376904.html
Google готов пометить Курильские острова как часть России
Google готов пометить Курильские острова как часть России
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Спор по поводу принадлежности Курильских островов ведется между Россией и Японией уже давно — еще со времен Второй мировой войны.
2021-04-16T18:14+0500
2021-04-16T18:14+0500
2021-04-16T18:14+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Спор по поводу принадлежности Курильских островов ведется между Россией и Японией уже давно — еще со времен Второй мировой войны.Именно тогда территории вошли в состав СССР.Хотя справедливее сказать, что все это время дискуссию провоцирует именно японская сторона, поскольку в Кремле неоднократно подчеркивали: вопрос с Курилами давно закрыт и статус островов не подлежит обсуждению.Тем не менее, в Токио регулярно это оспаривают, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.И все бы ничего, если бы не век технологий и множество цифровых карт, при составлении которых нужно прийти к какому-то единообразию.Компания Google, как один из ключевых мировых техногигантов, как выяснилось, встала на российскую сторону. По его словам, в Google запросили дополнительные материалы и в итоге с аргументами согласились.Депутат отметил, что "все, что противоречит законодательству РФ, все будет устранено в ближайшее время".
https://uz.sputniknews.ru/20200806/Tolko-preodolev-travmu-Khirosimy-Yaponiya-dogovoritsya-s-Rossiey-po-Kurilam-14717091.html
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курильские острова, google, япония
Google готов пометить Курильские острова как часть России
Мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан. Причина — нерешенный спор вокруг Южных Курил.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Спор по поводу принадлежности Курильских островов ведется между Россией и Японией уже давно — еще со времен Второй мировой войны.
Именно тогда территории вошли в состав СССР.
Хотя справедливее сказать, что все это время дискуссию провоцирует именно японская сторона, поскольку в Кремле неоднократно подчеркивали: вопрос с Курилами давно закрыт и статус островов не подлежит обсуждению.
Тем не менее, в Токио регулярно это оспаривают, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.
И все бы ничего, если бы не век технологий и множество цифровых карт, при составлении которых нужно прийти к какому-то единообразию.
Компания Google, как один из ключевых мировых техногигантов, как выяснилось, встала на российскую сторону.
"Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", — рассказал депутат Госдумы РФ Василий Пискарев.
По его словам, в Google запросили дополнительные материалы и в итоге с аргументами согласились.
Депутат отметил, что "все, что противоречит законодательству РФ, все будет устранено в ближайшее время".