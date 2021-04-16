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Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой
Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой
Агентство по управлению госактивами в рамках программы приватизации распродает несколько объектов в Ташкентской области. Среди лотов — зона отдыха "Сиджак"... 16.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-16T17:12+0500
2021-04-16T17:12+0500
фото
приватизация
гульнара каримова
ташкентская область
узбекистан
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Весь этот комплекс, наряду с другим семью объектами в Ташкентской области, выставлен на торги. Стоимость будет определена на аукционе — объект получит тот, кто предложит наибольшую цену. Заявку необходимо подать до 30 апреля.А пока эту красоту никто не купил, предлагаем вам совершить уникальную фотоэкскурсию.
ташкентская область
узбекистан
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фото, приватизация, гульнара каримова, ташкентская область, узбекистан

Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой

17:12 16.04.2021
1390
Агентство по управлению госактивами в рамках программы приватизации распродает несколько объектов в Ташкентской области. Среди лотов — зона отдыха "Сиджак", которая, как сообщалось, ранее принадлежала старшей дочери первого президента Узбекистана.
© Sputnik

Общая площадь зоны отдыха "Сиджак" составляет 5,4 га.

Общая площадь зоны отдыха &quot;Сиджак&quot; составляет 5,4 га. - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik

Общая площадь зоны отдыха "Сиджак" составляет 5,4 га.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Интерьеры зоны отдыха "Сиджак", ранее принадлежавшей Гульнаре Каримвой.

Интерьеры зоны отдыха &quot;Сиджак&quot;, ранее принадлежавшей Гульнаре Каримвой. - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Интерьеры зоны отдыха "Сиджак", ранее принадлежавшей Гульнаре Каримвой.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Зона отдыха для гостей.

Зона отдыха для гостей. - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Зона отдыха для гостей.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Столовая, оформленная в классическом стиле.

Столовая, оформленная в классическом стиле. - Sputnik Узбекистан
4/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Столовая, оформленная в классическом стиле.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Винный фонтан — аромат напитка сохранился и по сей день.

Винный фонтан — аромат напитка сохранился и по сей день. - Sputnik Узбекистан
5/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Винный фонтан — аромат напитка сохранился и по сей день.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Винный погреб.

Винный погреб. - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Винный погреб.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Комната отдыха для гостей, где проходили музыкальные вечера.

Комната отдыха для гостей, где проходили музыкальные вечера. - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Комната отдыха для гостей, где проходили музыкальные вечера.

© Sputnik

А так выглядит спальня.

А так выглядит спальня. - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik

А так выглядит спальня.

© Sputnik

Столовая с видом на живописные окрестности.

Столовая с видом на живописные окрестности. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik

Столовая с видом на живописные окрестности.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Во дворе предусмотрены пруды и место для фонтанов.

Во дворе предусмотрены пруды и место для фонтанов. - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Во дворе предусмотрены пруды и место для фонтанов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Бассейн.

Бассейн. - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Бассейн.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Аквабар.

Аквабар. - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Аквабар.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стены украшают картины с античными образами.

Стены украшают картины с античными образами. - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Стены украшают картины с античными образами.

© Sputnik

В одной из комнат красуется черный рояль.

В одной из комнат красуется черный рояль. - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik

В одной из комнат красуется черный рояль.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

На территории комплекса большие фонтаны.

На территории комплекса большие фонтаны. - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

На территории комплекса большие фонтаны.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

А из парка открывается прекрасный вид на горы.

А из парка открывается прекрасный вид на горы. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

А из парка открывается прекрасный вид на горы.

© Sputnik / Дильшода Рахматова

Наслаждаться природой можно и лежа в гамаке.

Наслаждаться природой можно и лежа в гамаке. - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Дильшода Рахматова

Наслаждаться природой можно и лежа в гамаке.

© Sputnik

Клумба в японском саду.

Клумба в японском саду. - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik

Клумба в японском саду.

© Sputnik

Зимний сад под стеклянным куполом — весна в любое время года.

Зимний сад под стеклянным куполом — весна в любое время года. - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik

Зимний сад под стеклянным куполом — весна в любое время года.

© Sputnik

Зимний сад в комплексе "Сиджак".

Зимний сад в комплексе &quot;Сиджак&quot;. - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik

Зимний сад в комплексе "Сиджак".

Весь этот комплекс, наряду с другим семью объектами в Ташкентской области, выставлен на торги. Стоимость будет определена на аукционе — объект получит тот, кто предложит наибольшую цену. Заявку необходимо подать до 30 апреля.
А пока эту красоту никто не купил, предлагаем вам совершить уникальную фотоэкскурсию.
920201
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