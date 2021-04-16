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Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой
Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой
Агентство по управлению госактивами в рамках программы приватизации распродает несколько объектов в Ташкентской области. Среди лотов — зона отдыха "Сиджак"... 16.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-16T17:12+0500
2021-04-16T17:12+0500
2021-04-16T17:12+0500
фото
приватизация
гульнара каримова
ташкентская область
узбекистан
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Весь этот комплекс, наряду с другим семью объектами в Ташкентской области, выставлен на торги. Стоимость будет определена на аукционе — объект получит тот, кто предложит наибольшую цену. Заявку необходимо подать до 30 апреля.А пока эту красоту никто не купил, предлагаем вам совершить уникальную фотоэкскурсию.
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фото, приватизация, гульнара каримова, ташкентская область, узбекистан
Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой
Агентство по управлению госактивами в рамках программы приватизации распродает несколько объектов в Ташкентской области. Среди лотов — зона отдыха "Сиджак", которая, как сообщалось, ранее принадлежала старшей дочери первого президента Узбекистана.
© Sputnik
Общая площадь зоны отдыха "Сиджак" составляет 5,4 га.
Общая площадь зоны отдыха "Сиджак" составляет 5,4 га.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Интерьеры зоны отдыха "Сиджак", ранее принадлежавшей Гульнаре Каримвой.
Интерьеры зоны отдыха "Сиджак", ранее принадлежавшей Гульнаре Каримвой.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Зона отдыха для гостей.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Столовая, оформленная в классическом стиле.
Столовая, оформленная в классическом стиле.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Винный фонтан — аромат напитка сохранился и по сей день.
Винный фонтан — аромат напитка сохранился и по сей день.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Винный погреб.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Комната отдыха для гостей, где проходили музыкальные вечера.
Комната отдыха для гостей, где проходили музыкальные вечера.
© Sputnik
А так выглядит спальня.
© Sputnik
Столовая с видом на живописные окрестности.
Столовая с видом на живописные окрестности.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Во дворе предусмотрены пруды и место для фонтанов.
Во дворе предусмотрены пруды и место для фонтанов.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Бассейн.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Аквабар.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Стены украшают картины с античными образами.
Стены украшают картины с античными образами.
© Sputnik
В одной из комнат красуется черный рояль.
В одной из комнат красуется черный рояль.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
На территории комплекса большие фонтаны.
На территории комплекса большие фонтаны.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
А из парка открывается прекрасный вид на горы.
А из парка открывается прекрасный вид на горы.
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Наслаждаться природой можно и лежа в гамаке.
Наслаждаться природой можно и лежа в гамаке.
© Sputnik
Клумба в японском саду.
© Sputnik
Зимний сад под стеклянным куполом — весна в любое время года.
Зимний сад под стеклянным куполом — весна в любое время года.
© Sputnik
Зимний сад в комплексе "Сиджак".
Зимний сад в комплексе "Сиджак".
Весь этот комплекс, наряду с другим семью объектами в Ташкентской области, выставлен на торги. Стоимость будет определена на аукционе — объект получит тот, кто предложит наибольшую цену. Заявку необходимо подать до 30 апреля.
А пока эту красоту никто не купил, предлагаем вам совершить уникальную фотоэкскурсию.