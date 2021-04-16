https://uz.sputniknews.ru/20210416/jemchujina-uzbekskoy-printsessy-pervye-kadry-roskoshnoy-dachi-gulnary-karimovoy-18374168.html

Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой

Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой

Агентство по управлению госактивами в рамках программы приватизации распродает несколько объектов в Ташкентской области. Среди лотов — зона отдыха "Сиджак"... 16.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-16T17:12+0500

2021-04-16T17:12+0500

2021-04-16T17:12+0500

фото

приватизация

гульнара каримова

ташкентская область

узбекистан

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Весь этот комплекс, наряду с другим семью объектами в Ташкентской области, выставлен на торги. Стоимость будет определена на аукционе — объект получит тот, кто предложит наибольшую цену. Заявку необходимо подать до 30 апреля.А пока эту красоту никто не купил, предлагаем вам совершить уникальную фотоэкскурсию.

ташкентская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, приватизация, гульнара каримова, ташкентская область, узбекистан