https://uz.sputniknews.ru/20210416/jitel-uzbekistana-udaril-nojom-sosedskogo-malchishku-za-sorvannyy-uryuk-18377667.html

Житель Узбекистана ударил ножом соседского мальчишку за сорванный урюк

Житель Узбекистана ударил ножом соседского мальчишку за сорванный урюк

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Сурхандарьинской области задержан 46-летний местный житель за нанесение ножевого ранения 13-летнему подростку, сообщает

2021-04-16T19:04+0500

2021-04-16T19:04+0500

2021-04-16T19:04+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

происшествия и криминал в узбекистане

мвд

задержание

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Сурхандарьинской области задержан 46-летний местный житель за нанесение ножевого ранения 13-летнему подростку, сообщает Следственный департамент при МВД.По данным ведомства, инцидент произошел вечером 12 апреля в махалле Кокилдор-ота в Термезе. Мужчина вышел во двор собственного дома и увидел, как соседский ребенок срывает с дерева недозрелые урючины. Эти еще не спелые плоды абрикоса жители страны называют довча. Она пользуется популярностью у местной детворы за свой кисловатый вкус. Взрослые часто “гоняют” юнцов, пугая диареей. Но на самом же деле просто берегут плоды до будущего созревания. Так же поступил 46-летний владелец дома, у которого росло дерево. Он ругал мальчика и пытался прогнать со двора. Однако в ответ ребенок начал оговариваться. Мужчина не смог совладать со своей яростью, схватился за нож и ударил его в область живота.Судебно-медицинская экспертиза позже охарактеризовала ранение, как “опасное для жизни и здоровья”, говорится в сообщении. При этом состояние пострадавшего не уточняется. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по пункту "л" части второй статьи 104 Уголовного кодекса Узбекистана (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/V-MNO-dali-sovety-po-vospitaniyu-podrostkov-16037456.html

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следственный департамент при мвд узбекистана, происшествия и криминал в узбекистане, мвд, задержание