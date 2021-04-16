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Как "Ахангаранцемент" готовится строить "новый Узбекистан" — фотолента
Как "Ахангаранцемент" готовится строить "новый Узбекистан" — фотолента
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на заводе, цемент с которого пойдет на самые ответственные стройки республики: электростанции, дорожные развязки... 16.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-16T14:06+0500
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ахангаранцемент, завод, узбекистан, мультимедиа , фото

Как "Ахангаранцемент" готовится строить "новый Узбекистан" — фотолента

14:06 16.04.2021 (обновлено: 14:14 16.04.2021)
481
Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал на заводе, цемент с которого пойдет на самые ответственные стройки республики: электростанции, дорожные развязки, аэродромные покрытия, а также жилые, офисные и торговые здания, причем, что принципиально важно, сейсмоустойчивые.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Ахангаранцемент" — одно из ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане.

&quot;Ахангаранцемент&quot; — одно из ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Ахангаранцемент" — одно из ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

За последние годы он превратился в промышленного гиганта, с которым республике не страшен дефицит строительных материалов.

За последние годы он превратился в промышленного гиганта, с которым республике не страшен дефицит строительных материалов. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

За последние годы он превратился в промышленного гиганта, с которым республике не страшен дефицит строительных материалов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В настоящее время на проектные мощности постепенно выходит новый цементный завод. В его создание было инвестировано около 200 миллионов долларов.

В настоящее время на проектные мощности постепенно выходит новый цементный завод. В его создание было инвестировано около 200 миллионов долларов. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В настоящее время на проектные мощности постепенно выходит новый цементный завод. В его создание было инвестировано около 200 миллионов долларов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Новый завод в совокупности с уже действующим сможет покрыть растущий спрос строительного рынка Узбекистана в цементе.

Новый завод в совокупности с уже действующим сможет покрыть растущий спрос строительного рынка Узбекистана в цементе. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Новый завод в совокупности с уже действующим сможет покрыть растущий спрос строительного рынка Узбекистана в цементе.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Это будет крупнейшее в Центральной Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.

Это будет крупнейшее в Центральной Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Это будет крупнейшее в Центральной Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В разные годы на цементе ахангаранского предприятия были построены Дворец международных форумов "Узбекистон", Национальная библиотека, стадион "Бунёдкор", Ледовый дворец Humo, трасса через перевал Камчик, Tashkent City, жилые комплексы разных уровней и так далее.

В разные годы на цементе ахангаранского предприятия были построены Дворец международных форумов &quot;Узбекистон&quot;, Национальная библиотека, стадион &quot;Бунёдкор&quot;, Ледовый дворец Humo, трасса через перевал Камчик, Tashkent City, жилые комплексы разных уровней и так далее. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В разные годы на цементе ахангаранского предприятия были построены Дворец международных форумов "Узбекистон", Национальная библиотека, стадион "Бунёдкор", Ледовый дворец Humo, трасса через перевал Камчик, Tashkent City, жилые комплексы разных уровней и так далее.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг во время осмотра новых многоэтажных домов в Самарканде заявил: в республике "научились строить дома так, как это делают в развитых странах". Несомненно, в этом есть заслуга и "Ахангаранцемента".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг во время осмотра новых многоэтажных домов в Самарканде заявил: в республике &quot;научились строить дома так, как это делают в развитых странах&quot;. Несомненно, в этом есть заслуга и &quot;Ахангаранцемента&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг во время осмотра новых многоэтажных домов в Самарканде заявил: в республике "научились строить дома так, как это делают в развитых странах". Несомненно, в этом есть заслуга и "Ахангаранцемента".

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