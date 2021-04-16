Как "Ахангаранцемент" готовится строить "новый Узбекистан" — фотолента

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг во время осмотра новых многоэтажных домов в Самарканде заявил: в республике "научились строить дома так, как это делают в развитых странах". Несомненно, в этом есть заслуга и "Ахангаранцемента".