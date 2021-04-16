Как "Ахангаранцемент" готовится строить "новый Узбекистан" — фотолента

"Ахангаранцемент" — одно из ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане.
"Ахангаранцемент" — одно из ведущих предприятий цементной промышленности в Узбекистане.
За последние годы он превратился в промышленного гиганта, с которым республике не страшен дефицит строительных материалов.
За последние годы он превратился в промышленного гиганта, с которым республике не страшен дефицит строительных материалов.
В настоящее время на проектные мощности постепенно выходит новый цементный завод. В его создание было инвестировано около 200 миллионов долларов.
В настоящее время на проектные мощности постепенно выходит новый цементный завод. В его создание было инвестировано около 200 миллионов долларов.
Новый завод в совокупности с уже действующим сможет покрыть растущий спрос строительного рынка Узбекистана в цементе.
Новый завод в совокупности с уже действующим сможет покрыть растущий спрос строительного рынка Узбекистана в цементе.
Это будет крупнейшее в Центральной Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.
Это будет крупнейшее в Центральной Азии и самое современное предприятие в СНГ с полной автоматизацией производства, низким потреблением энергоресурсов и минимальным воздействием на окружающую среду.
В разные годы на цементе ахангаранского предприятия были построены Дворец международных форумов "Узбекистон", Национальная библиотека, стадион "Бунёдкор", Ледовый дворец Humo, трасса через перевал Камчик, Tashkent City, жилые комплексы разных уровней и так далее.
В разные годы на цементе ахангаранского предприятия были построены Дворец международных форумов "Узбекистон", Национальная библиотека, стадион "Бунёдкор", Ледовый дворец Humo, трасса через перевал Камчик, Tashkent City, жилые комплексы разных уровней и так далее.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг во время осмотра новых многоэтажных домов в Самарканде заявил: в республике "научились строить дома так, как это делают в развитых странах". Несомненно, в этом есть заслуга и "Ахангаранцемента".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг во время осмотра новых многоэтажных домов в Самарканде заявил: в республике "научились строить дома так, как это делают в развитых странах". Несомненно, в этом есть заслуга и "Ахангаранцемента".