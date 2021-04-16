Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210416/kak-poluchit-kompensatsiyu-za-priobretenie-solnechnoy-ustanovki-18363494.html
Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?
Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Правительство утвердило порядок выделения компенсации из Госбюджета на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств
2021-04-16T11:22+0500
2021-04-16T11:52+0500
общество
солнечная электростанция
солнечная батарея
солнечная энергия
электроэнергия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18363467_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_690d8070841fd7da4d6fb1277ef5db9d.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Правительство утвердило порядок выделения компенсации из Госбюджета на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытия части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели.Таким образом государство стимулирует использование альтернативных источников энергии. В стране поставлена задача доведения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году до 25% от общего объема генерации электроэнергии.Какую часть расходов компенсирует государствоФизлицам в размере 30% от стоимости приобретения, но не более размера приобретения:Для покрытия части процентных расходов по кредитам коммерческих банков, полученным на приобретение энергосбрегающего оборудования:Данный порядок применяется ко всем гражданам и предприятиям, которые приобрели и установили энергоэффективные и энергосберегающие устройства с 1 января 2020 года.Как получить компенсациюС заявлением, паспортом и документами на энергосберегающее устройство, договором с банком по кредиту нужно обратиться по почте или в электронном виде в рабочую группу. В течение 10 рабочих дней рабочая группа рассматривает документы, передает решение подразделениям Минфина. Территориальные отделы Минфина перечисляют сумму компенсации на банковскую карту или счет заявителя.Законом "Об использовании возобновляемых источников энергии" предусмотрены льготы и преференции в области использования возобновляемых источников энергии, в том числе освобождение от уплаты:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18363467_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_22f770c407effb3033f911fd8494cc0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
солнечная электростанция, солнечная батарея, солнечная энергия, электроэнергия

Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?

11:22 16.04.2021 (обновлено: 11:52 16.04.2021)
271
© СС0 / Unsplash / Zbynek BurivalСолнечные станции, иллюстративное фото
Солнечные станции, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© СС0 / Unsplash / Zbynek Burival
Физлицам вернут 30% от стоимости приобретения солнечных фотоэлектрических станций, солнечных водонагревателей, а также энергоэффективных газовых приборов.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Правительство утвердило порядок выделения компенсации из Госбюджета на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытия части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели.
Таким образом государство стимулирует использование альтернативных источников энергии.
В стране поставлена задача доведения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году до 25% от общего объема генерации электроэнергии.

Какую часть расходов компенсирует государство

Физлицам в размере 30% от стоимости приобретения, но не более размера приобретения:
солнечных фотоэлектрических станций — 3 миллионов сумов;
солнечных водонагревателей — 1,5 миллиона сумов;
энергоэффективных газовых установок — 200 тысяч сумов.
Для покрытия части процентных расходов по кредитам коммерческих банков, полученным на приобретение энергосбрегающего оборудования:
физическим лицам — по кредитам на сумму не более 500 миллионов сумов — в части, превышающей ставку рефинансирования ЦБ, но не более 8%;
юридическим лицам — по кредитам на сумму не более 5 миллиардов сумов — в части, превышающей ставку рефинансирования ЦБ, но не более 5%.
Данный порядок применяется ко всем гражданам и предприятиям, которые приобрели и установили энергоэффективные и энергосберегающие устройства с 1 января 2020 года.

Как получить компенсацию

С заявлением, паспортом и документами на энергосберегающее устройство, договором с банком по кредиту нужно обратиться по почте или в электронном виде в рабочую группу.
В течение 10 рабочих дней рабочая группа рассматривает документы, передает решение подразделениям Минфина. Территориальные отделы Минфина перечисляют сумму компенсации на банковскую карту или счет заявителя.
Законом "Об использовании возобновляемых источников энергии" предусмотрены льготы и преференции в области использования возобновляемых источников энергии, в том числе освобождение от уплаты:
всех видов налогов сроком на 5 лет с даты государственной регистрации производителей установок возобновляемых источников энергии;
налога на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельного налога по участкам, занятым этими установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию;
земельного налога лицами, использующими возобновляемые источники энергии в жилых помещениях с полным отключением от действующих сетей энергоресурсов, сроком на 3 года начиная с месяца использования возобновляемых источников энергии.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:44За что США придется объясняться с талибами* в Афганистане?
11:40ГНК разобрался в "позорном" инциденте с налоговиками в Алмалыке — итоги проверки
11:22Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?
11:00Как Сибирь оказалась на границе Украины
10:57"Президент Клутин", "вакцинация конфликта": Байден снова удивил публику "ляпами"
10:40Кто виноват: Китай бьет Америку на ее поле
10:29Ученые нашли способ восстановить печень у алкоголиков
10:17Россия обновила правила въезда в страну
09:42Крупный пожар произошел ночью в Ташкенте — на тушение ушло 3 часа
09:17Диалог "ЕС — Центральная Азия" могут расширить за счет Афганистана
ВчераВ Кашкадарье 14-летняя девочка отдала мошеннику $7,3 тыс.
ВчераШавкат Мирзиёев почтил память Ислама Каримова
ВчераБеларусь временно запретила вывозить зерно
ВчераЧем удивит новый туристический центр в Самаркандской области
ВчераРФ сократила продленные ранее сроки действия свидетельств переселенцев
ВчераФорум Tashkent Law Spring пройдет 22-23 апреля в онлайн-формате
ВчераУроки доброты: школьников Ташкента научат ответственно относиться к животным
ВчераНовый тренд: москвички учат узбекские танцы
ВчераТрудовые мигранты за три месяца перевели в Узбекистан 1,42 млрд долларов
ВчераОколо 70 млрд сумов пойдут на развитие виноградарства в Узбекистане