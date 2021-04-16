https://uz.sputniknews.ru/20210416/kak-poluchit-kompensatsiyu-za-priobretenie-solnechnoy-ustanovki-18363494.html
Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?
Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Правительство утвердило порядок выделения компенсации из Госбюджета на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств
2021-04-16T11:22+0500
2021-04-16T11:22+0500
2021-04-16T11:52+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Правительство утвердило порядок выделения компенсации из Госбюджета на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытия части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели.Таким образом государство стимулирует использование альтернативных источников энергии. В стране поставлена задача доведения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году до 25% от общего объема генерации электроэнергии.Какую часть расходов компенсирует государствоФизлицам в размере 30% от стоимости приобретения, но не более размера приобретения:Для покрытия части процентных расходов по кредитам коммерческих банков, полученным на приобретение энергосбрегающего оборудования:Данный порядок применяется ко всем гражданам и предприятиям, которые приобрели и установили энергоэффективные и энергосберегающие устройства с 1 января 2020 года.Как получить компенсациюС заявлением, паспортом и документами на энергосберегающее устройство, договором с банком по кредиту нужно обратиться по почте или в электронном виде в рабочую группу. В течение 10 рабочих дней рабочая группа рассматривает документы, передает решение подразделениям Минфина. Территориальные отделы Минфина перечисляют сумму компенсации на банковскую карту или счет заявителя.Законом "Об использовании возобновляемых источников энергии" предусмотрены льготы и преференции в области использования возобновляемых источников энергии, в том числе освобождение от уплаты:
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солнечная электростанция, солнечная батарея, солнечная энергия, электроэнергия
Как получить компенсацию за приобретение солнечной установки?
11:22 16.04.2021 (обновлено: 11:52 16.04.2021)
Физлицам вернут 30% от стоимости приобретения солнечных фотоэлектрических станций, солнечных водонагревателей, а также энергоэффективных газовых приборов.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Правительство утвердило порядок
выделения компенсации из Госбюджета на приобретение энергоэффективных и энергосберегающих устройств и покрытия части процентных расходов по кредитам, полученным на эти цели.
Таким образом государство стимулирует использование альтернативных источников энергии.
В стране поставлена задача доведения доли возобновляемых источников энергии к 2030 году до 25% от общего объема генерации электроэнергии.
Какую часть расходов компенсирует государство
Физлицам в размере 30% от стоимости приобретения, но не более размера приобретения:
солнечных фотоэлектрических станций — 3 миллионов сумов;
солнечных водонагревателей — 1,5 миллиона сумов;
энергоэффективных газовых установок — 200 тысяч сумов.
Для покрытия части процентных расходов по кредитам коммерческих банков, полученным на приобретение энергосбрегающего оборудования:
физическим лицам — по кредитам на сумму не более 500 миллионов сумов — в части, превышающей ставку рефинансирования ЦБ, но не более 8%;
юридическим лицам — по кредитам на сумму не более 5 миллиардов сумов — в части, превышающей ставку рефинансирования ЦБ, но не более 5%.
Данный порядок применяется ко всем гражданам и предприятиям, которые приобрели и установили энергоэффективные и энергосберегающие устройства с 1 января 2020 года.
Как получить компенсацию
С заявлением, паспортом и документами на энергосберегающее устройство, договором с банком по кредиту нужно обратиться по почте или в электронном виде в рабочую группу.
В течение 10 рабочих дней рабочая группа рассматривает документы, передает решение подразделениям Минфина. Территориальные отделы Минфина перечисляют сумму компенсации на банковскую карту или счет заявителя.
Законом
"Об использовании возобновляемых источников энергии" предусмотрены льготы и преференции в области использования возобновляемых источников энергии, в том числе освобождение от уплаты:
всех видов налогов сроком на 5 лет с даты государственной регистрации производителей установок возобновляемых источников энергии;
налога на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельного налога по участкам, занятым этими установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию;
земельного налога лицами, использующими возобновляемые источники энергии в жилых помещениях с полным отключением от действующих сетей энергоресурсов, сроком на 3 года начиная с месяца использования возобновляемых источников энергии.