https://uz.sputniknews.ru/20210416/krupnyy-pojar-proizoshel-nochyu-v-tashkente--na-tushenie-ushlo-3-chasa-18360879.html

Крупный пожар произошел ночью в Ташкенте — на тушение ушло 3 часа

Крупный пожар произошел ночью в Ташкенте — на тушение ушло 3 часа

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел на одном из производственных объектов Ташкента в ночь на 16 апреля, сообщает столичное Управление по ЧС.

2021-04-16T09:42+0500

2021-04-16T09:42+0500

2021-04-16T09:42+0500

происшествия

мчс узбекистана

пожар

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел на одном из производственных объектов Ташкента в ночь на 16 апреля, сообщает столичное Управление по ЧС.Возгорание произошло в цехе по производству полиэтиленовой продукции, расположенном на улице Садий в Сергелийском районе. Пожарные получили сообщение в 23.08. На место происшествия прибыли 12 экипажей МЧС. По данным пресс-службы, пламя охватило тысячу квадратных метров площади предприятия.Пожар был локализован в 00.10 пятницы, ликвидирован — в 02.05.Жертв и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают размер ущерба.

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2021

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мчс узбекистана, пожар