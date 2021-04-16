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https://uz.sputniknews.ru/20210416/krupnyy-pojar-proizoshel-nochyu-v-tashkente--na-tushenie-ushlo-3-chasa-18360879.html
Крупный пожар произошел ночью в Ташкенте — на тушение ушло 3 часа
Крупный пожар произошел ночью в Ташкенте — на тушение ушло 3 часа
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел на одном из производственных объектов Ташкента в ночь на 16 апреля, сообщает столичное Управление по ЧС.
2021-04-16T09:42+0500
2021-04-16T09:42+0500
происшествия
мчс узбекистана
пожар
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел на одном из производственных объектов Ташкента в ночь на 16 апреля, сообщает столичное Управление по ЧС.Возгорание произошло в цехе по производству полиэтиленовой продукции, расположенном на улице Садий в Сергелийском районе. Пожарные получили сообщение в 23.08. На место происшествия прибыли 12 экипажей МЧС. По данным пресс-службы, пламя охватило тысячу квадратных метров площади предприятия.Пожар был локализован в 00.10 пятницы, ликвидирован — в 02.05.Жертв и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают размер ущерба.
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мчс узбекистана, пожар

Крупный пожар произошел ночью в Ташкенте — на тушение ушло 3 часа

09:42 16.04.2021
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© CC0 / Unsplash / Maxim TajerОгонь
Огонь - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© CC0 / Unsplash / Maxim Tajer
Специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают размер ущерба.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел на одном из производственных объектов Ташкента в ночь на 16 апреля, сообщает столичное Управление по ЧС.
Возгорание произошло в цехе по производству полиэтиленовой продукции, расположенном на улице Садий в Сергелийском районе. Пожарные получили сообщение в 23.08. На место происшествия прибыли 12 экипажей МЧС.
По данным пресс-службы, пламя охватило тысячу квадратных метров площади предприятия.
Пожар был локализован в 00.10 пятницы, ликвидирован — в 02.05.
Жертв и пострадавших нет. Специалисты выясняют причину возгорания и устанавливают размер ущерба.
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