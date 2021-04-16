https://uz.sputniknews.ru/20210416/legkost-i-gratsiya-kak-uzbekskie-tantsy-pokoryayut-moskvu-18366127.html

Легкость и грация: как узбекские танцы покоряют Москву

Легкость и грация: как узбекские танцы покоряют Москву

Окунуться в неповторимую атмосферу Востока можно было на недавно проходившем в российской столице фестивале "Тюбетейка".

2021-04-16T12:50+0500

2021-04-16T12:50+0500

2021-04-16T13:18+0500

видео

хореография

танцы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18366855_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5b629a34a6c72d4df5df8462cda1972.jpg

Окунуться в неповторимую атмосферу Востока можно было на недавно проходившем в российской столице фестивале "Тюбетейка". Примечательно, что этим искусством с восточным колоритом готовы заниматься не только уроженцы Центральной Азии, перебравшиеся в разные годы на постоянное жительство в РФ, но и россияне. Немало учеников из дальних регионов, которые занимаются с педагогом онлайн. О двух коллективах и хореографах, которые даже вдали от родины не забывают своих корней и культурных традиций, смотрите в нашем видео.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, хореография, танцы, узбекистан