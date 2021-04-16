https://uz.sputniknews.ru/20210416/legkost-i-gratsiya-kak-uzbekskie-tantsy-pokoryayut-moskvu-18366127.html
Легкость и грация: как узбекские танцы покоряют Москву
Легкость и грация: как узбекские танцы покоряют Москву
Окунуться в неповторимую атмосферу Востока можно было на недавно проходившем в российской столице фестивале "Тюбетейка".
2021-04-16T12:50+0500
2021-04-16T12:50+0500
2021-04-16T13:18+0500
видео
хореография
танцы
узбекистан
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Окунуться в неповторимую атмосферу Востока можно было на недавно проходившем в российской столице фестивале "Тюбетейка". Примечательно, что этим искусством с восточным колоритом готовы заниматься не только уроженцы Центральной Азии, перебравшиеся в разные годы на постоянное жительство в РФ, но и россияне. Немало учеников из дальних регионов, которые занимаются с педагогом онлайн. О двух коллективах и хореографах, которые даже вдали от родины не забывают своих корней и культурных традиций, смотрите в нашем видео.
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видео, хореография, танцы, узбекистан
Легкость и грация: как узбекские танцы покоряют Москву
12:50 16.04.2021 (обновлено: 13:18 16.04.2021)
Восточные танцы сегодня в моде не только в Центральной Азии, в частности в Узбекистане, но и далеко за пределами региона. В России немало желающих освоить Бухарский или Ферганский танец, где плавность движений вкупе с чарующими нарядами создают неповторимый образ.
Окунуться в неповторимую атмосферу Востока можно было на недавно проходившем в российской столице фестивале "Тюбетейка".
Примечательно, что этим искусством с восточным колоритом готовы заниматься не только уроженцы Центральной Азии, перебравшиеся в разные годы на постоянное жительство в РФ, но и россияне. Немало учеников из дальних регионов, которые занимаются с педагогом онлайн.
О двух коллективах и хореографах, которые даже вдали от родины не забывают своих корней и культурных традиций, смотрите в нашем видео.