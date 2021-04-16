https://uz.sputniknews.ru/20210416/mvd-uzbekistana-predupredilo-o-novom-vide-internet-moshennichestva-18371564.html

МВД Узбекистана предупредило о новом виде интернет-мошенничества

МВД Узбекистана предупредило о новом виде интернет-мошенничества

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей страны о новом виде интернет-мошенничества.

2021-04-16T16:21+0500

2021-04-16T16:21+0500

2021-04-16T16:21+0500

киберпреступность

происшествия

мвд узбекистана

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей страны о новом виде интернет-мошенничества.Как рассказали в пресс-службе, в Сети от имени отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД неизвестные рассылают узбекистанцам обращение с просьбой перевести на карту 240 тысяч сумов, якобы необходимых для борьбы с распространением запрещенных материалов (пропаганда насилия, жестокости, порнография и так далее).Получивших описанное выше послание от мошенников попросили обратиться в ближайший ОВД.

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киберпреступность, мвд узбекистана, мошенничество