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МВД Узбекистана предупредило о новом виде интернет-мошенничества
МВД Узбекистана предупредило о новом виде интернет-мошенничества
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей страны о новом виде интернет-мошенничества.
2021-04-16T16:21+0500
2021-04-16T16:21+0500
2021-04-16T16:21+0500
киберпреступность
происшествия
мвд узбекистана
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей страны о новом виде интернет-мошенничества.Как рассказали в пресс-службе, в Сети от имени отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД неизвестные рассылают узбекистанцам обращение с просьбой перевести на карту 240 тысяч сумов, якобы необходимых для борьбы с распространением запрещенных материалов (пропаганда насилия, жестокости, порнография и так далее).Получивших описанное выше послание от мошенников попросили обратиться в ближайший ОВД.
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киберпреступность, мвд узбекистана, мошенничество
МВД Узбекистана предупредило о новом виде интернет-мошенничества
Власти призвали граждан быть бдительными и критически относиться к получаемой через Сеть информации.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило жителей страны о новом виде интернет-мошенничества.
Как рассказали
в пресс-службе, в Сети от имени отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД неизвестные рассылают узбекистанцам обращение с просьбой перевести на карту 240 тысяч сумов, якобы необходимых для борьбы с распространением запрещенных материалов (пропаганда насилия, жестокости, порнография и так далее).
"Официально заявляем: органы внутренних дел не обращались к гражданам с просьбой отправить денежные средства на какой бы то ни было счет и не станут делать ничего подобного", — говорится в публикации на сайте МВД.
Получивших описанное выше послание от мошенников попросили обратиться в ближайший ОВД.