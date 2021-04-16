https://uz.sputniknews.ru/20210416/rossiya-obnovila-pravila-vezda-v-stranu-18361258.html

Россия обновила правила въезда в страну

Россия обновила правила въезда в страну

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В России с 15 апреля действуют новые правила для прибывающих из-за рубежа граждан страны. Документ Роспотребнадзора опубликован на

2021-04-16T10:17+0500

2021-04-16T10:17+0500

2021-04-16T10:22+0500

россия

коронавирус

роспотребнадзор

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В России с 15 апреля действуют новые правила для прибывающих из-за рубежа граждан страны. Документ Роспотребнадзора опубликован на официальном сайте ведомства.Итак, с четверга россиянам, въезжающим в свою страну любым видом транспорта, необходимо:Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Беларуси и Кыргызстана любым видом транспорта, должны подтвердить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Напомним, попасть из Узбекистана в Россию на сегодня можно только на самолете. Авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.С 5 апреля по воскресеньям по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" летает российский "Аэрофлот", с 7 апреля по субботам, по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент", — UzAirways.

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коронавирус, роспотребнадзор