https://uz.sputniknews.ru/20210416/rossiya-obnovila-pravila-vezda-v-stranu-18361258.html
Россия обновила правила въезда в страну
Россия обновила правила въезда в страну
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В России с 15 апреля действуют новые правила для прибывающих из-за рубежа граждан страны. Документ Роспотребнадзора опубликован на
2021-04-16T10:17+0500
2021-04-16T10:17+0500
2021-04-16T10:22+0500
россия
коронавирус
роспотребнадзор
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В России с 15 апреля действуют новые правила для прибывающих из-за рубежа граждан страны. Документ Роспотребнадзора опубликован на официальном сайте ведомства.Итак, с четверга россиянам, въезжающим в свою страну любым видом транспорта, необходимо:Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Беларуси и Кыргызстана любым видом транспорта, должны подтвердить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19". Напомним, попасть из Узбекистана в Россию на сегодня можно только на самолете. Авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.С 5 апреля по воскресеньям по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" летает российский "Аэрофлот", с 7 апреля по субботам, по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент", — UzAirways.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус, роспотребнадзор
Россия обновила правила въезда в страну
10:17 16.04.2021 (обновлено: 10:22 16.04.2021)
Что нужно делать по приезде в РФ россиянам и гражданам стран ЕАЭС, прибывающим из Армении, Беларуси и Кыргызстана, читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
В России с 15 апреля действуют новые правила для прибывающих из-за рубежа граждан страны. Документ Роспотребнадзора опубликован
на официальном сайте ведомства.
Итак, с четверга россиянам, въезжающим в свою страну любым видом транспорта, необходимо:
заполнить анкету
на сайте Госуслуг;
в течение трех дней после возвращения сдать ПЦР-тест на COVID-19 и загрузить его результат сюда
;
до получения результата соблюдать самоизоляцию (сидеть дома).
Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Беларуси и Кыргызстана любым видом транспорта, должны подтвердить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус через мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
Напомним, попасть из Узбекистана в Россию на сегодня можно только на самолете. Авиаперелет на данном направлении возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан за три дня до даты вылета. При этом на спецрейсах в РФ от граждан Узбекистана по-прежнему требуются дополнительные документы — для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
С 5 апреля по воскресеньям по маршруту "Москва — Ташкент — Москва" летает российский "Аэрофлот", с 7 апреля по субботам, по маршруту "Ташкент — Москва — Ташкент", — UzAirways.