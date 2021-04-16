https://uz.sputniknews.ru/20210416/s-drojyu-v-golose-sogdiana-priznalas-pochemu-15-let-ne-byla-s-kontsertami-v-uzbekistane-18368370.html

С дрожью в голосе: Согдиана призналась, почему 15 лет не была с концертами в Узбекистане

С дрожью в голосе: Согдиана призналась, почему 15 лет не была с концертами в Узбекистане

Российская певица Согдиана 22 года прожила в Узбекистане. Артистка стала известна на постсоветском пространстве после участия в телевизионном проекте "Фабрика

2021-04-16T15:22+0500

2021-04-16T15:22+0500

2021-04-16T15:54+0500

согдиана

культура

музыка

узбекистан

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Российская певица Согдиана 22 года прожила в Узбекистане. Артистка стала известна на постсоветском пространстве после участия в телевизионном проекте "Фабрика звезд". О своем детстве в Ташкенте, влиянии узбекской культуры на ее творчество и желании вновь дать концерт в республике исполнительница рассказала Sputnik Узбекистан.Музыка возвращает меня на родинуРодители Согдианы в советские годы переехали из Украины в Узбекистан. Сама певица уже много лет живет в Москве, но не забывает о своей родине.Согдиана признается, что испытывает ностальгию по Узбекистану и хочет приезжать туда чаще. "Я люблю воздух Ташкента. Прилетаешь туда, спускаешься по трапу, чувствуешь этот аромат – и как будто легких не хватает его вдохнуть, — говорит она. — Но я постоянно в круговороте событий. Я поэтому и музыку такую делаю, которая возвращает меня туда (в Узбекистан. – Прим. ред.). Родина все равно в сердце, поэтому я и стараюсь ее транслировать через свое творчество".Самый любимый праздник Согдианы – Навруз. "Я стараюсь отмечать его здесь, в Москве. В детстве я любила сумаляк и загадывала желание. Хотелось бы, чтобы и мои дети увидели эту красоту (праздничные гулянья в узбекской столице. – Прим. ред.), поэтому всем советую ехать в Ташкент, особенно в конце марта", — отметила артистка.Самые яркие моменты детства Согдианы, проведенного в Узбекистане, связаны с семейными поездками за город."Папа сам строил дом и сделал бассейн, чтобы я поскорее научилась плавать", — вспоминает она.Семейную дачу под Ташкентом давно продали, но, став взрослой, девушка приезжала посмотреть на домик, где прошло ее детство. "Фабрика" – путь в Москву и дорога в жизньПо словам Согдианы, она много лет живет на два города — Москву и Ташкент, но изначально не планировала переезжать из Узбекистана в Россию, даже когда в 2006 году попала на шоу "Фабрика звезд". Ей представлялось это временным проектом."Меня все устраивало в Узбекистане. Просто так сложилась жизнь", — объясняет певица. Она уверена, что телевизионные проекты формата "Фабрика звезд" – шанс для молодых талантов построить успешную карьеру.Кстати, на проекте Согдиана выступала уже под своим псевдонимом. Настоящее имя певицы — Оксана Нечитайло. Красивое сценическое имя ей помог выбрать хороший знакомый отца, который работал со многими артистами в Узбекистане. Он увидел, как будущая артистка заполняет документы на конкурс в Италии, и предложил назваться "Согдианой"."Он мне объяснил, Согдиана – это огромная местность, которая находилась на территории нынешнего Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, что сразу ассоциирует меня с регионом. И я поняла, что это имя мне подходит", — рассказала девушка.Голос непридуманного ВостокаВ репертуаре артистки много песен на узбекском, но свободно Согдиана этим языком не владеет. Девушка подчеркивает, что данный факт никогда ей не мешал комфортно жить в республике. "В школе, конечно, у нас был предмет "узбекский язык", но я училась в русском классе", — поясняет она.Согдиана признается, что в начале карьеры ей было сложно без акцента исполнять песни на узбекском языке. Чтобы избавиться от него, она постоянно слушала национальную музыку."Два года назад при записи одного трека вдруг осознала, что уже могу и без акцента петь", — хвастается певица.Нередко для создания новых композиций Согдиана обращается за помощью к музыкантам из республики. Артистка считает, что узбекские специалисты лучше понимают, что она хочет донести до своих поклонников.По ее словам, именно такие люди улавливают нужное настроение, передавая его в музыке и стихах. Для певицы важно показать не псевдовосток, а настоящий, тонкий, непридуманный."Я мечтаю о концерте в Ташкенте, но боюсь отказа"Артистка довольно часто бывает на родине. Пандемия, конечно, смешала все планы, но главная проблема и боль в другом: последний раз Согдиана давала концерт в Ташкенте в далеком 2006 году перед четырехтысячной аудиторией. Но когда знаменитость снова захотела выступить в Узбекистане, ей отказали в выдаче лицензии.После произошедшего Согдиана больше не пыталась приехать в Ташкент с гастролями, но втайне мечтает о встрече с публикой. Учитывая глобальные перемены, которые произошли в республике за последние годы, шанс увидеть певицу на родной сцене представляется вполне реальным, стоит только попробовать.

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Мария Науменко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1055/22/10552292_645:10:1148:513_100x100_80_0_0_56215d75d4bfba9bb78bee61828759dd.jpg

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согдиана, музыка, узбекистан