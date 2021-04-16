https://uz.sputniknews.ru/20210416/sozdana-samaya-belaya-kraska-v-mire--ona-sposobna-izmenit-jizn-na-zemle-18368192.html
Создана "самая белая краска" в мире — она способна изменить жизнь на Земле
Создана "самая белая краска" в мире — она способна изменить жизнь на Земле
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американские ученые создали "самую белую краску" из всех, что когда-либо существовали на планете.
2021-04-16T14:50+0500
2021-04-16T14:50+0500
2021-04-16T14:58+0500
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ученые
краска
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американские ученые создали "самую белую краску" из всех, что когда-либо существовали на планете.Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces.Новое вещество отражает 98,1% падающего солнечного света, в то время как у всех остальных красок, существующих на мировом рынке, уровень отражаемости варьируется в пределах 80-90%.Казалось бы, разница не велика, однако не в случае с белой краской и не в бытовых условиях. Дело в том, что этот цвет имеет охлаждающий эффект.И чем выше процент, тем сильнее свойства. И это становится жизненно важным, к примеру, в городах с ярким солнцем и жарким климатом.Как отмечают ученые, если выкрасить здания в "самый белый из всех белых", то таким образом можно будет сократить на 80% затраты городов на кондиционирование воздуха.Из чего же сделана эта краска? Весь секрет содержится в одном из веществ — высококонцентрированном сульфате бария с частицами разного размера.В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнце.Отмечается, что новинка может появиться на рынке в течение двух лет.
https://uz.sputniknews.ru/20170511/kraska-prevrashaet-predmety-v-sensory-5378943.html
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ученые, краска, планета
Создана "самая белая краска" в мире — она способна изменить жизнь на Земле
14:50 16.04.2021 (обновлено: 14:58 16.04.2021)
Этот цвет имеет охлаждающий эффект. В жарких и солнечных мегаполисах новая разработка специалистов может стать настоящим спасением.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американские ученые создали "самую белую краску" из всех, что когда-либо существовали на планете.
Об этом пишет
Gizmodo со ссылкой на исследование
, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces.
Новое вещество отражает 98,1% падающего солнечного света, в то время как у всех остальных красок, существующих на мировом рынке, уровень отражаемости варьируется в пределах 80-90%.
Казалось бы, разница не велика, однако не в случае с белой краской и не в бытовых условиях. Дело в том, что этот цвет имеет охлаждающий эффект.
И чем выше процент, тем сильнее свойства. И это становится жизненно важным, к примеру, в городах с ярким солнцем и жарким климатом.
Как отмечают ученые, если выкрасить здания в "самый белый из всех белых", то таким образом можно будет сократить на 80% затраты городов на кондиционирование воздуха.
Из чего же сделана эта краска? Весь секрет содержится в одном из веществ — высококонцентрированном сульфате бария с частицами разного размера.
"Солнечный свет имеет разные цвета, потому что у него разные длины волн. Нам нужны частицы разного размера для рассеивания каждой длины волны", — рассказал автор исследования.
В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнце.
Отмечается, что новинка может появиться на рынке в течение двух лет.