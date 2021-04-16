https://uz.sputniknews.ru/20210416/sozdana-samaya-belaya-kraska-v-mire--ona-sposobna-izmenit-jizn-na-zemle-18368192.html

Создана "самая белая краска" в мире — она способна изменить жизнь на Земле

Создана "самая белая краска" в мире — она способна изменить жизнь на Земле

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американские ученые создали "самую белую краску" из всех, что когда-либо существовали на планете.

2021-04-16T14:50+0500

2021-04-16T14:50+0500

2021-04-16T14:58+0500

в мире

ученые

краска

планета

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Американские ученые создали "самую белую краску" из всех, что когда-либо существовали на планете.Об этом пишет Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в ACS Applied Materials & Interfaces.Новое вещество отражает 98,1% падающего солнечного света, в то время как у всех остальных красок, существующих на мировом рынке, уровень отражаемости варьируется в пределах 80-90%.Казалось бы, разница не велика, однако не в случае с белой краской и не в бытовых условиях. Дело в том, что этот цвет имеет охлаждающий эффект.И чем выше процент, тем сильнее свойства. И это становится жизненно важным, к примеру, в городах с ярким солнцем и жарким климатом.Как отмечают ученые, если выкрасить здания в "самый белый из всех белых", то таким образом можно будет сократить на 80% затраты городов на кондиционирование воздуха.Из чего же сделана эта краска? Весь секрет содержится в одном из веществ — высококонцентрированном сульфате бария с частицами разного размера.В ходе испытаний краска охладила поверхность на 4,5 градуса ниже температуры окружающей среды даже при ярком солнце.Отмечается, что новинка может появиться на рынке в течение двух лет.

https://uz.sputniknews.ru/20170511/kraska-prevrashaet-predmety-v-sensory-5378943.html

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