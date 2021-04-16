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Стало известно, зачем обнесли забором мемориал "Памяти жертв репрессий"
Стало известно, зачем обнесли забором мемориал "Памяти жертв репрессий"
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На днях пользователей соцсетей взволновало известие о начавшемся строительстве на территории мемориального комплекса "Памяти жертв
2021-04-16T12:48+0500
2021-04-16T12:49+0500
общество
репрессии
музей
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На днях пользователей соцсетей взволновало известие о начавшемся строительстве на территории мемориального комплекса "Памяти жертв репрессий" ("Шахидлар хотираси").Граждане предположили, что на месте парка будет возведен отель или новая многоэтажка.В столичном хокимияте поспешили всех успокоить. Власти города заявили, что внимательно следят за охраной, сохранением и ремонтом всех памятников культуры и святынь.Что будет сделано? Власти построят символическую книгу с именами жертв репрессий, а также реконструируют ротонду.При этом отдельно подчеркивается, что ни одно дерево повреждено не будет. Кроме того, планируется возвести открытый амфитеатр, магазины товаров народного ремесла и торговые точки, отдельное административное здание для сотрудников музея и бытового обслуживания населения.Будет создана в том числе зона Wi-Fi. Сроки проведения строительных работ не указываются.
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Vo-vremya-rekonstruktsii-detskoy-biblioteki-obnaruzheny-autentichnye-kolonny-16044809.html
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репрессии, музей, ташкент, узбекистан

Стало известно, зачем обнесли забором мемориал "Памяти жертв репрессий"

12:48 16.04.2021 (обновлено: 12:49 16.04.2021)
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© Flickr / ingaМонумент жертвам репрессий в комплексе "Шахидлар хотираси"
Монумент жертвам репрессий в комплексе Шахидлар хотираси - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© Flickr / inga
Комплекс реконструируют. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства республики.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На днях пользователей соцсетей взволновало известие о начавшемся строительстве на территории мемориального комплекса "Памяти жертв репрессий" ("Шахидлар хотираси").
Граждане предположили, что на месте парка будет возведен отель или новая многоэтажка.
В столичном хокимияте поспешили всех успокоить. Власти города заявили, что внимательно следят за охраной, сохранением и ремонтом всех памятников культуры и святынь.

"Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров РУз, в текущем году планируется провести строительно-ремонтные работы и благоустройство мемориального комплекса "Шахидлар хотираси" в Ташкенте", — говорится в сообщении.

Что будет сделано? Власти построят символическую книгу с именами жертв репрессий, а также реконструируют ротонду.
При этом отдельно подчеркивается, что ни одно дерево повреждено не будет.
Во время реконструкции Республиканской детской библиотеки обнаружили аутентичные колонны - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
Культура
Во время реконструкции детской библиотеки обнаружены аутентичные колонны
19 февраля, 19:23
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Кроме того, планируется возвести открытый амфитеатр, магазины товаров народного ремесла и торговые точки, отдельное административное здание для сотрудников музея и бытового обслуживания населения.
Будет создана в том числе зона Wi-Fi. Сроки проведения строительных работ не указываются.
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