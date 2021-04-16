https://uz.sputniknews.ru/20210416/stalo-izvestno-zachem-obnesli-zaborom-memorial-pamyati-jertv-repressiy-18365589.html

Стало известно, зачем обнесли забором мемориал "Памяти жертв репрессий"

Стало известно, зачем обнесли забором мемориал "Памяти жертв репрессий"

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На днях пользователей соцсетей взволновало известие о начавшемся строительстве на территории мемориального комплекса "Памяти жертв

2021-04-16T12:48+0500

2021-04-16T12:48+0500

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общество

репрессии

музей

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На днях пользователей соцсетей взволновало известие о начавшемся строительстве на территории мемориального комплекса "Памяти жертв репрессий" ("Шахидлар хотираси").Граждане предположили, что на месте парка будет возведен отель или новая многоэтажка.В столичном хокимияте поспешили всех успокоить. Власти города заявили, что внимательно следят за охраной, сохранением и ремонтом всех памятников культуры и святынь.Что будет сделано? Власти построят символическую книгу с именами жертв репрессий, а также реконструируют ротонду.При этом отдельно подчеркивается, что ни одно дерево повреждено не будет. Кроме того, планируется возвести открытый амфитеатр, магазины товаров народного ремесла и торговые точки, отдельное административное здание для сотрудников музея и бытового обслуживания населения.Будет создана в том числе зона Wi-Fi. Сроки проведения строительных работ не указываются.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Vo-vremya-rekonstruktsii-detskoy-biblioteki-obnaruzheny-autentichnye-kolonny-16044809.html

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репрессии, музей, ташкент, узбекистан