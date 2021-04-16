https://uz.sputniknews.ru/20210416/strany-sng-doljny-zabrat-svoix-nelegalov-iz-rossii-do-15-iyunya--eto-trebovanie-mvd-18375675.html

Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД

Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С

2021-04-16T17:47+0500

2021-04-16T17:47+0500

2021-04-16T17:47+0500

россия

нелегальные мигранты

мвд россии

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/12/16035319_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_755735336bef73aa2e0d89589ed9d624.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С таким требованием выступил замминистра внутренних дел Александр Горовой, сообщает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2020-го продлил сроки временного проживания мигрантов в стране в связи с COVID-19 до 15 июня 2021 года.Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в пятницу представил статистику, согласно которой в России на сегодня находится уже свыше миллиона нелегалов. До 15 июня нелегальные мигранты имеют возможность самостоятельно покинуть РФ и не получить никаких наказаний.А после этой даты они не смогут выйти из тени без последствий. По словам Горового, эти люди "будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нелегальные мигранты, мвд россии, снг