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Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД
Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С
2021-04-16T17:47+0500
2021-04-16T17:47+0500
2021-04-16T17:47+0500
россия
нелегальные мигранты
мвд россии
снг
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С таким требованием выступил замминистра внутренних дел Александр Горовой, сообщает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2020-го продлил сроки временного проживания мигрантов в стране в связи с COVID-19 до 15 июня 2021 года.Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в пятницу представил статистику, согласно которой в России на сегодня находится уже свыше миллиона нелегалов. До 15 июня нелегальные мигранты имеют возможность самостоятельно покинуть РФ и не получить никаких наказаний.А после этой даты они не смогут выйти из тени без последствий. По словам Горового, эти люди "будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".
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нелегальные мигранты, мвд россии, снг
Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД
В РФ до середины июня действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С таким требованием выступил замминистра внутренних дел Александр Горовой, сообщает РИА Новости
.
Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2020-го продлил сроки временного проживания мигрантов в стране в связи с COVID-19 до 15 июня 2021 года.
Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в пятницу представил статистику, согласно которой в России на сегодня находится уже свыше миллиона нелегалов.
Больше всего — из Узбекистана (свыше 332 тысяч человек). Из Таджикистана — свыше 247 тысяч, из Украины (не является действующим членом СНГ. — Прим. ред.) — более 152 тысяч. Еще свыше 120 тысяч нелегалов — из Азербайджана, 115 тысяч — из Кыргызстана, 61 тысячи — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.
До 15 июня нелегальные мигранты имеют возможность самостоятельно покинуть РФ и не получить никаких наказаний.
А после этой даты они не смогут выйти из тени без последствий. По словам Горового, эти люди "будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".