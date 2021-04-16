Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210416/strany-sng-doljny-zabrat-svoix-nelegalov-iz-rossii-do-15-iyunya--eto-trebovanie-mvd-18375675.html
Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД
Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С
2021-04-16T17:47+0500
2021-04-16T17:47+0500
россия
нелегальные мигранты
мвд россии
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/12/16035319_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_755735336bef73aa2e0d89589ed9d624.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С таким требованием выступил замминистра внутренних дел Александр Горовой, сообщает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2020-го продлил сроки временного проживания мигрантов в стране в связи с COVID-19 до 15 июня 2021 года.Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в пятницу представил статистику, согласно которой в России на сегодня находится уже свыше миллиона нелегалов. До 15 июня нелегальные мигранты имеют возможность самостоятельно покинуть РФ и не получить никаких наказаний.А после этой даты они не смогут выйти из тени без последствий. По словам Горового, эти люди "будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/12/16035319_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_758c3f583806bf14191d6b3fe79444a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нелегальные мигранты, мвд россии, снг

Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД

17:47 16.04.2021
478
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
В РФ до середины июня действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) должны до 15 июня забрать из России своих граждан, находящихся там нелегально. С таким требованием выступил замминистра внутренних дел Александр Горовой, сообщает РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в середине декабря 2020-го продлил сроки временного проживания мигрантов в стране в связи с COVID-19 до 15 июня 2021 года.
Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ в пятницу представил статистику, согласно которой в России на сегодня находится уже свыше миллиона нелегалов.

Больше всего — из Узбекистана (свыше 332 тысяч человек). Из Таджикистана — свыше 247 тысяч, из Украины (не является действующим членом СНГ. — Прим. ред.) — более 152 тысяч. Еще свыше 120 тысяч нелегалов — из Азербайджана, 115 тысяч — из Кыргызстана, 61 тысячи — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

До 15 июня нелегальные мигранты имеют возможность самостоятельно покинуть РФ и не получить никаких наказаний.
А после этой даты они не смогут выйти из тени без последствий. По словам Горового, эти люди "будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".
500010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:04Житель Узбекистана ударил ножом соседского мальчишку за сорванный урюк
18:51Археологи нашли древнейший на Ближнем Востоке алфавит
18:14Google готов пометить Курильские острова как часть России
17:54В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта
17:47Страны СНГ должны забрать своих нелегалов из России до 15 июня — это требование МВД
17:30Японцы выведут энергетику Узбекистана из коронакризиса: $195 млн уже выделены
17:12Жемчужина "узбекской принцессы": первые кадры роскошной дачи Гульнары Каримовой
17:12Мирзиёев рассказал, как развить потенциал Самаркандской области
16:57Нуждающимся семьям из четырех областей Узбекистана помогут деньгами
16:34В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти
16:29Киев готов к триумфу в Европе. Готова ли Европа — неизвестно
16:21МВД Узбекистана предупредило о новом виде интернет-мошенничества
15:46Названа сумма переводов узбекских мигрантов из РФ в IV квартале 2020-го
15:22С дрожью в голосе: Согдиана призналась, почему 15 лет не была с концертами в Узбекистане
15:20СГБ разоблачила мошенников, "продававших" андижанские земли
15:14Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго
14:50Создана "самая белая краска" в мире — она способна изменить жизнь на Земле
14:23Самарканд расширится на 30,5 тысячи гектаров — какие районы появятся?
14:06Как "Ахангаранцемент" готовится строить "новый Узбекистан" — фотолента
13:39Умер народный артист Узбекистана Мирза Азизов