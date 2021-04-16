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Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго
Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.
2021-04-16T15:14+0500
2021-04-16T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.По больше части республики дождей не ожидается. Осадки возможны только в воскресенье в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах Узбекистана.Дожди и грозы могут также пройти в понедельник на севере страны.В остальном погода в ближайшие дни будет чудесная: воздух днем прогреется до 17-22 градусов, ночью температура опустится до 9-14 градусов. Впрочем уже на следующей неделе ожидается похолодание. По данным синоптиков, во вторник и среду в большинстве регионов (кроме севера) пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра. К середине недели температура понизится на 10-12 градусов.
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан

Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго

15:14 16.04.2021 (обновлено: 15:17 16.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Herbert GoetschСолнечные очки, иллюстративное фото
Солнечные очки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.04.2021
© СС0 / Unsplash / Herbert Goetsch
Специалисты предупредили, что весной погода может быть очень переменчивой.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.
По больше части республики дождей не ожидается. Осадки возможны только в воскресенье в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах Узбекистана.
Дожди и грозы могут также пройти в понедельник на севере страны.
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В остальном погода в ближайшие дни будет чудесная: воздух днем прогреется до 17-22 градусов, ночью температура опустится до 9-14 градусов.
В Узгидромете предупредили о лавинной опасности в выходные в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте выше 2 тысяч метров.
Впрочем уже на следующей неделе ожидается похолодание. По данным синоптиков, во вторник и среду в большинстве регионов (кроме севера) пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра.
К середине недели температура понизится на 10-12 градусов.
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