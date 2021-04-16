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Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго

Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.

2021-04-16T15:14+0500

2021-04-16T15:14+0500

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.По больше части республики дождей не ожидается. Осадки возможны только в воскресенье в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах Узбекистана.Дожди и грозы могут также пройти в понедельник на севере страны.В остальном погода в ближайшие дни будет чудесная: воздух днем прогреется до 17-22 градусов, ночью температура опустится до 9-14 градусов. Впрочем уже на следующей неделе ожидается похолодание. По данным синоптиков, во вторник и среду в большинстве регионов (кроме севера) пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра. К середине недели температура понизится на 10-12 градусов.

https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html

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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан