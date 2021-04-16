https://uz.sputniknews.ru/20210416/teplo-i-solnechno-pogoda-na-vyxodnyx-poraduet-uzbekistantsev-no-nenadolgo-18369425.html
Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго
Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.
2021-04-16T15:14+0500
2021-04-16T15:14+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили синоптики.По больше части республики дождей не ожидается. Осадки возможны только в воскресенье в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах Узбекистана.Дожди и грозы могут также пройти в понедельник на севере страны.В остальном погода в ближайшие дни будет чудесная: воздух днем прогреется до 17-22 градусов, ночью температура опустится до 9-14 градусов. Впрочем уже на следующей неделе ожидается похолодание. По данным синоптиков, во вторник и среду в большинстве регионов (кроме севера) пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра. К середине недели температура понизится на 10-12 градусов.
https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан
Тепло и солнечно: погода на выходных порадует узбекистанцев, но ненадолго
15:14 16.04.2021 (обновлено: 15:17 16.04.2021)
Специалисты предупредили, что весной погода может быть очень переменчивой.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
На выходных граждане Узбекистана смогут насладиться теплой и солнечной погодой, сообщили
синоптики.
По больше части республики дождей не ожидается. Осадки возможны только в воскресенье в Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах Узбекистана.
Дожди и грозы могут также пройти в понедельник на севере страны.
В остальном погода в ближайшие дни будет чудесная: воздух днем прогреется до 17-22 градусов, ночью температура опустится до 9-14 градусов.
В Узгидромете предупредили о лавинной опасности в выходные в горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте выше 2 тысяч метров.
Впрочем уже на следующей неделе ожидается похолодание. По данным синоптиков, во вторник и среду в большинстве регионов (кроме севера) пройдут дожди, возможны сильные порывы ветра.
К середине недели температура понизится на 10-12 градусов.