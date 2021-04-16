https://uz.sputniknews.ru/20210416/v-tashkente-perekroyut-ryad-ulits-v-svyazi-s-provedeniem-kubka-po-duatlonu--karta-18376041.html

В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта

В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В воскресенье, 18 апреля, в столице пройдет первый этап Открытого Кубка Узбекистана по дуатлону среди любителей и профессионалов.

2021-04-16T17:54+0500

2021-04-16T17:54+0500

2021-04-16T17:54+0500

общество

хокимият ташкента

улица

хокимият

спорт

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18376184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d14009516fb21f91c3774aa4e51eed7.jpg

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В воскресенье, 18 апреля, в столице пройдет первый этап Открытого Кубка Узбекистана по дуатлону среди любителей и профессионалов.Мероприятие пройдет с 7.30 до 12.30. На это время на ряде улиц закроют или ограничат движение транспорта, предупредили в хокимияте.Полностью будут закрыты:Одностороннее движение будет временно организовано на участках:Водителей призвали заранее планировать объездные маршруты, чтобы не создавать пробок.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хокимият ташкента, улица, хокимият, спорт, ташкент