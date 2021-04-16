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В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта
В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В воскресенье, 18 апреля, в столице пройдет первый этап Открытого Кубка Узбекистана по дуатлону среди любителей и профессионалов.
2021-04-16T17:54+0500
2021-04-16T17:54+0500
2021-04-16T17:54+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В воскресенье, 18 апреля, в столице пройдет первый этап Открытого Кубка Узбекистана по дуатлону среди любителей и профессионалов.Мероприятие пройдет с 7.30 до 12.30. На это время на ряде улиц закроют или ограничат движение транспорта, предупредили в хокимияте.Полностью будут закрыты:Одностороннее движение будет временно организовано на участках:Водителей призвали заранее планировать объездные маршруты, чтобы не создавать пробок.
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хокимият ташкента, улица, хокимият, спорт, ташкент
В Ташкенте перекроют ряд улиц в связи с проведением Кубка по дуатлону — карта
Водителей попросили заранее планировать объездные маршруты, чтобы не создавать пробок.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В воскресенье, 18 апреля, в столице пройдет первый этап Открытого Кубка Узбекистана по дуатлону среди любителей и профессионалов.
Мероприятие пройдет с 7.30 до 12.30. На это время на ряде улиц закроют или ограничат движение транспорта, предупредили
в хокимияте.
улица Зульфияханум — от улицы Лабзак (офис Mobiuz) до обводной улицы Нуравшон;
обводная улица Нуравшон — от улицы Зульфияханум до проспекта Шарафа Рашидова (Управление пожарной безопасности);
Одностороннее движение будет временно организовано на участках:
проспект Шарафа Рашидова — от улицы Осиё (Управление пожарной безопасности) до улицы Абдуллы Кадыри (монумент "Мужество");
улица Абдуллы Кадыри — от проспекта Шарафа Рашидова (монумент "Мужество") до улицы Лабзак (парк "Анхор Локомотив").
Водителей призвали заранее планировать объездные маршруты, чтобы не создавать пробок.