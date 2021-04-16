https://uz.sputniknews.ru/20210416/v-tekuschem-godu-pustyat-s-molotka-80-gosaktivov-v-tashkente-i-tashoblasti-18373010.html

В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти

В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Агентство по управлению госактивами планирует реализовать в 2021 году 80 государственных активов, расположенных в Ташкенте и

2021-04-16T16:34+0500

2021-04-16T16:34+0500

2021-04-16T16:39+0500

экономика

агентство по управлению государственными активами

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курорт

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Агентство по управлению госактивами планирует реализовать в 2021 году 80 государственных активов, расположенных в Ташкенте и столичной области. Как сообщили Sputnik в ведомстве, за первые три месяца текущего года через сайт E-IJRO AUKSION уже продано 38 из них. Реализация десяти активов принесла в казну 3,2 миллиарда сумов. Остальные были отданы новым владельцам по нулевой выкупной стоимости с инвестиционными обязательствами на 2,2 миллиарда сумов. Как отмечается, это позволит создать 380 новых рабочих мест.В настоящее время в рамках данных поручений на продажу выставлено восемь объектов, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области: Три последних в списке актива, расположенные в Ташкентской области и работающие круглый год, предлагаются инвесторам в виде готового бизнеса.За период 2020 года через электронную площадку E-IJRO AUKSION продано 108 объектов, предполагающих инвестиционные и социальные обязательства. Из них — 22 на сумму 20,9 миллиарда сумов и 86 — на 3,4 миллиарда. В результате этой приватизации создано 1 102 новых рабочих места.Для инвесторов и предпринимателей готовятся регулярные бизнес-туры.

https://uz.sputniknews.ru/20200528/Mirziev-poruchil-uskorit-privatizatsiyu-okolo-14-tysyachi-gosaktivov-14236368.html

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