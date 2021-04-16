https://uz.sputniknews.ru/20210416/v-tekuschem-godu-pustyat-s-molotka-80-gosaktivov-v-tashkente-i-tashoblasti-18373010.html
В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти
В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Агентство по управлению госактивами планирует реализовать в 2021 году 80 государственных активов, расположенных в Ташкенте и
2021-04-16T16:34+0500
2021-04-16T16:34+0500
2021-04-16T16:39+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Агентство по управлению госактивами планирует реализовать в 2021 году 80 государственных активов, расположенных в Ташкенте и столичной области. Как сообщили Sputnik в ведомстве, за первые три месяца текущего года через сайт E-IJRO AUKSION уже продано 38 из них. Реализация десяти активов принесла в казну 3,2 миллиарда сумов. Остальные были отданы новым владельцам по нулевой выкупной стоимости с инвестиционными обязательствами на 2,2 миллиарда сумов. Как отмечается, это позволит создать 380 новых рабочих мест.В настоящее время в рамках данных поручений на продажу выставлено восемь объектов, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области: Три последних в списке актива, расположенные в Ташкентской области и работающие круглый год, предлагаются инвесторам в виде готового бизнеса.За период 2020 года через электронную площадку E-IJRO AUKSION продано 108 объектов, предполагающих инвестиционные и социальные обязательства. Из них — 22 на сумму 20,9 миллиарда сумов и 86 — на 3,4 миллиарда. В результате этой приватизации создано 1 102 новых рабочих места.Для инвесторов и предпринимателей готовятся регулярные бизнес-туры.
https://uz.sputniknews.ru/20200528/Mirziev-poruchil-uskorit-privatizatsiyu-okolo-14-tysyachi-gosaktivov-14236368.html
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агентство по управлению государственными активами, онлайн-аукцион, курорт, ташкент, узбекистан
В текущем году пустят с молотка 80 госактивов в Ташкенте и Ташобласти
16:34 16.04.2021 (обновлено: 16:39 16.04.2021)
В данное время на продажу выставлено восемь объектов. Среди них — деловой комплекс "Пойтахт", а также курортные зоны "Бельдерсай" и "Сиджак".
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Агентство по управлению госактивами планирует реализовать в 2021 году 80 государственных активов, расположенных в Ташкенте и столичной области.
Как сообщили Sputnik
в ведомстве, за первые три месяца текущего года через сайт E-IJRO AUKSION уже продано 38 из них. Реализация десяти активов принесла в казну 3,2 миллиарда сумов. Остальные были отданы новым владельцам по нулевой выкупной стоимости с инвестиционными обязательствами на 2,2 миллиарда сумов. Как отмечается, это позволит создать 380 новых рабочих мест.
"Активный процесс приватизации государственных объектов собственности проходит в соответствии с указом президента №УП-6167 "О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов" от 11.02.2021. Агентство по управлению госактивами принимает заявки на участие в торгах до 30 апреля 2021 года", — напомнили в ведомстве.
В настоящее время в рамках данных поручений на продажу выставлено восемь объектов, расположенных в Ташкенте и Ташкентской области:
деловой комплекс "Пойтахт";
здание "Газетного производственного комплекса";
административное здание бывшего центра Республиканской биржи;
пустующее здание по улице Сайилгох в центре города;
торговый и бытовой обслуживающий комплекс "Малика";
гостиничный комплекс "Ичан-Кала";
зона отдыха "Бельдерсай";
ООО Red Water Sports Health;
Три последних в списке актива, расположенные в Ташкентской области и работающие круглый год, предлагаются инвесторам в виде готового бизнеса.
За период 2020 года через электронную площадку E-IJRO AUKSION продано 108 объектов, предполагающих инвестиционные и социальные обязательства. Из них — 22 на сумму 20,9 миллиарда сумов и 86 — на 3,4 миллиарда. В результате этой приватизации создано 1 102 новых рабочих места.
Для инвесторов и предпринимателей готовятся регулярные бизнес-туры.