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За что США придется объясняться с талибами* в Афганистане?
За что США придется объясняться с талибами* в Афганистане?
Переговоры с талибами* зашли в тупик.
2021-04-16T11:44+0500
2021-04-16T11:56+0500
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джо байден
радикальное движение "талибан"
афганистан
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Переговоры с талибами* зашли в тупик. Глава Белого дома пообещал начать постепенно выводить войска уже 1 мая. К осени Афганистан должны покинуть 2,5 тысячи американских солдат.Однако это не первый раз, когда США обещают вывести свои войска. Согласно соглашению с талибами, Вашингтон был обязан освободить афганскую территорию до 1 мая.Но Байден нашел этому объяснение — якобы уложиться в сроки было сложно. Что на это ответили в России и когда войска США полностью уйдут из Афганистана? Ответы ищите в видео.* представители "Талибана" — запрещенной в России и ряде стран террористической организации
https://uz.sputniknews.ru/20210310/amerika-potratila-193-mlrd-na-voynu-v-afganistane--kakov-itog-dvadtsatiletney-kampanii-17665259.html
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джо байден, радикальное движение "талибан", афганистан, сша, мультимедиа

За что США придется объясняться с талибами* в Афганистане?

11:44 16.04.2021 (обновлено: 11:56 16.04.2021)
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Жителям Афганистана неспокойно после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск. А между тем ведь мира в стране достичь так и не удалось.
Переговоры с талибами* зашли в тупик.
Глава Белого дома пообещал начать постепенно выводить войска уже 1 мая. К осени Афганистан должны покинуть 2,5 тысячи американских солдат.
Американские военные в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
Колумнисты
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Однако это не первый раз, когда США обещают вывести свои войска. Согласно соглашению с талибами, Вашингтон был обязан освободить афганскую территорию до 1 мая.
Но Байден нашел этому объяснение — якобы уложиться в сроки было сложно.
Что на это ответили в России и когда войска США полностью уйдут из Афганистана?
Ответы ищите в видео.
* представители "Талибана" — запрещенной в России и ряде стран террористической организации
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