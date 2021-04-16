https://uz.sputniknews.ru/20210416/za-chto-ssha-pridetsya-obyasnyatsya-s-talibami-v-afganistane-18364341.html

За что США придется объясняться с талибами* в Афганистане?

За что США придется объясняться с талибами* в Афганистане?

Переговоры с талибами* зашли в тупик.

2021-04-16T11:44+0500

2021-04-16T11:44+0500

2021-04-16T11:56+0500

видео

джо байден

радикальное движение "талибан"

афганистан

сша

мультимедиа

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Переговоры с талибами* зашли в тупик. Глава Белого дома пообещал начать постепенно выводить войска уже 1 мая. К осени Афганистан должны покинуть 2,5 тысячи американских солдат.Однако это не первый раз, когда США обещают вывести свои войска. Согласно соглашению с талибами, Вашингтон был обязан освободить афганскую территорию до 1 мая.Но Байден нашел этому объяснение — якобы уложиться в сроки было сложно. Что на это ответили в России и когда войска США полностью уйдут из Афганистана? Ответы ищите в видео.* представители "Талибана" — запрещенной в России и ряде стран террористической организации

https://uz.sputniknews.ru/20210310/amerika-potratila-193-mlrd-na-voynu-v-afganistane--kakov-itog-dvadtsatiletney-kampanii-17665259.html

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джо байден, радикальное движение "талибан", афганистан, сша, мультимедиа