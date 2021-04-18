https://uz.sputniknews.ru/20210418/18391246.html

Уши, лапы и хвост: породистые четвероногие вышли на выставку в Бишкеке

Уши, лапы и хвост: породистые четвероногие вышли на выставку в Бишкеке

Около 170 четвероногих друзей собрались 17 и 18 апреля на Международной выставке собак всех пород 2021 года в Бишкеке. Мохнатые любимцы претендовали на звание

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Около 170 четвероногих друзей собрались 17 и 18 апреля на Международной выставке собак всех пород 2021 года в Бишкеке. Мохнатые любимцы претендовали на звание самого красивого и ухоженного.На конкурсной площадке — абсолютно разные собаки: от огромных алабаев до забавных корги.Как проходило состязание и по каким критериям оценивали члены жюри милых участников — смотрите в нашем видео >>

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видео, собаки, бишкек, мультимедиа