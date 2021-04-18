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Уши, лапы и хвост: породистые четвероногие вышли на выставку в Бишкеке
Уши, лапы и хвост: породистые четвероногие вышли на выставку в Бишкеке
Около 170 четвероногих друзей собрались 17 и 18 апреля на Международной выставке собак всех пород 2021 года в Бишкеке. Мохнатые любимцы претендовали на звание
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Около 170 четвероногих друзей собрались 17 и 18 апреля на Международной выставке собак всех пород 2021 года в Бишкеке. Мохнатые любимцы претендовали на звание самого красивого и ухоженного.На конкурсной площадке — абсолютно разные собаки: от огромных алабаев до забавных корги.Как проходило состязание и по каким критериям оценивали члены жюри милых участников — смотрите в нашем видео &gt;&gt;
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видео, собаки, бишкек, мультимедиа

Уши, лапы и хвост: породистые четвероногие вышли на выставку в Бишкеке

11:14 18.04.2021 (обновлено: 19:40 18.04.2021)
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Самое доброе, гавкающее и позитивное событие этой весны: в Кыргызстане выбирают самого красивого пса.
Около 170 четвероногих друзей собрались 17 и 18 апреля на Международной выставке собак всех пород 2021 года в Бишкеке. Мохнатые любимцы претендовали на звание самого красивого и ухоженного.
На конкурсной площадке — абсолютно разные собаки: от огромных алабаев до забавных корги.
Как проходило состязание и по каким критериям оценивали члены жюри милых участников — смотрите в нашем видео >>
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