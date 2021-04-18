https://uz.sputniknews.ru/20210418/prestupnoe-nou-xau-v-ispanii-zaderjali-umeltsev-pechatavshix-orujie-na-3d-printere-18390086.html

Преступное ноу-хау: в Испании задержали умельцев, печатавших оружие на 3D-принтере

Преступное ноу-хау: в Испании задержали умельцев, печатавших оружие на 3D-принтере

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие,

2021-04-18T16:27+0500

2021-04-18T16:27+0500

2021-04-18T16:27+0500

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национальной полиции.Мастерская находилась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек. Его обвинили в хранении оружия и взрывчатых веществ. Сотрудники полиции провели обыски и обнаружили два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки. Все это было изъято.В помещении нашли также два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобуру со свастикой. Вместе с тем оперативники изъяли три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Найдены вещества для изготовления взрывчатки.

https://uz.sputniknews.ru/20190419/Ono-zhivoe-kak-vyglyadit-pervoe-napechatannoe-na-3D-printere-rabotayuschee-serdtse-11291524.html

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