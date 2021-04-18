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Преступное ноу-хау: в Испании задержали умельцев, печатавших оружие на 3D-принтере
Преступное ноу-хау: в Испании задержали умельцев, печатавших оружие на 3D-принтере
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие,
2021-04-18T16:27+0500
2021-04-18T16:27+0500
2021-04-18T16:27+0500
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Национальной полиции.Мастерская находилась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек. Его обвинили в хранении оружия и взрывчатых веществ. Сотрудники полиции провели обыски и обнаружили два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки. Все это было изъято.В помещении нашли также два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобуру со свастикой. Вместе с тем оперативники изъяли три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Найдены вещества для изготовления взрывчатки.
https://uz.sputniknews.ru/20190419/Ono-zhivoe-kak-vyglyadit-pervoe-napechatannoe-na-3D-printere-rabotayuschee-serdtse-11291524.html
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испания, полиция, оружие
Преступное ноу-хау: в Испании задержали умельцев, печатавших оружие на 3D-принтере
Сотрудники полиции провели обыски и обнаружили два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки. Все это было изъято.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Национальная полиция Испании обнаружила на острове Тенерифе (Канарские острова) мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сообщение Национальной полиции.
Мастерская находилась в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, задержан один человек. Его обвинили в хранении оружия и взрывчатых веществ.
Сотрудники полиции провели обыски и обнаружили два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, различные детали для оружия и заготовки. Все это было изъято.
В помещении нашли также два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобуру со свастикой. Вместе с тем оперативники изъяли три десятка книг о производстве оружия и взрывчатки, печати оружия на 3D-принтере, учебник по ведению войны в городе и прочее. Найдены вещества для изготовления взрывчатки.