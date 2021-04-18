https://uz.sputniknews.ru/20210418/prezident-vyrazil-soboleznovaniya-seme-mirzy-azizova-18388284.html
Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова
Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Абдулла Арипов и другие политические деятели выразили соболезнования семье, близким и почитателям
2021-04-18T13:03+0500
2021-04-18T13:03+0500
2021-04-18T13:04+0500
общество
соболезнования
артист
смерть
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Абдулла Арипов и другие политические деятели выразили соболезнования семье, близким и почитателям творчества Мирзы Азизова, сообщили в администрации президента.Народный артист Узбекистана ушел из жизни 15 апреля после тяжелой болезниЗа годы творческой деятельности Азизов воплотил на сцене театра и в кино десятки ярких образов, занявших отдельное место в сердцах зрителей. Его уникальный талант и высокое мастерство заслужили восторг и признание. Артист был предан искусству и считал смыслом своей деятельности служить народу, своей Родине. Он был активным участником всех общественно-культурных мероприятий, проводимых в стране.Память об известном артисте, искреннем и скромном человеке Мирзе Азизове навсегда останется в сердцах всех узбекистанцев.
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соболезнования, артист, смерть
Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова
13:03 18.04.2021 (обновлено: 13:04 18.04.2021)
Артист был предан искусству и считал смыслом своей деятельности служить народу, своей Родине.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Абдулла Арипов и другие политические деятели выразили соболезнования семье, близким и почитателям творчества Мирзы Азизова, сообщили
в администрации президента.
Народный артист Узбекистана ушел из жизни
15 апреля после тяжелой болезни
За годы творческой деятельности Азизов воплотил на сцене театра и в кино десятки ярких образов, занявших отдельное место в сердцах зрителей. Его уникальный талант и высокое мастерство заслужили восторг и признание.
Артист был предан искусству и считал смыслом своей деятельности служить народу, своей Родине. Он был активным участником всех общественно-культурных мероприятий, проводимых в стране.
"Заслуги Мирзы Азизова в развитии узбекского театра и кино достойно отмечены государством. Ему присвоены почетные звания "Заслуженный артист Республики Узбекистан", "Народный артист Узбекистана", — говорится в сообщении.
Память об известном артисте, искреннем и скромном человеке Мирзе Азизове навсегда останется в сердцах всех узбекистанцев.