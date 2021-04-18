https://uz.sputniknews.ru/20210418/prezident-vyrazil-soboleznovaniya-seme-mirzy-azizova-18388284.html

Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова

Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Абдулла Арипов и другие политические деятели выразили соболезнования семье, близким и почитателям

2021-04-18T13:03+0500

2021-04-18T13:03+0500

2021-04-18T13:04+0500

общество

соболезнования

артист

смерть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18367019_0:32:664:405_1920x0_80_0_0_c34deddb8bd45fcecb92289cfea9bf5d.jpg

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев, Танзила Нарбаева, Абдулла Арипов и другие политические деятели выразили соболезнования семье, близким и почитателям творчества Мирзы Азизова, сообщили в администрации президента.Народный артист Узбекистана ушел из жизни 15 апреля после тяжелой болезниЗа годы творческой деятельности Азизов воплотил на сцене театра и в кино десятки ярких образов, занявших отдельное место в сердцах зрителей. Его уникальный талант и высокое мастерство заслужили восторг и признание. Артист был предан искусству и считал смыслом своей деятельности служить народу, своей Родине. Он был активным участником всех общественно-культурных мероприятий, проводимых в стране.Память об известном артисте, искреннем и скромном человеке Мирзе Азизове навсегда останется в сердцах всех узбекистанцев.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

соболезнования, артист, смерть