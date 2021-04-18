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https://uz.sputniknews.ru/20210418/samaya-vrednaya-dlya-volos-pricheska-ee-delali-nashi-roditeli-18387912.html
Самая вредная для волос прическа: ее делали наши родители
Самая вредная для волос прическа: ее делали наши родители
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Оказывается наши мамы и бабушки делали те прически, которые негативно сказывались на состоянии их волос. Категорически нельзя делать
2021-04-18T12:20+0500
2021-04-18T14:20+0500
общество
врач
волосы
прическа
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Оказывается наши мамы и бабушки делали те прически, которые негативно сказывались на состоянии их волос. Категорически нельзя делать начес, чтобы придать волосам "пышность", утверждает специалист.По словам трихолога, повреждение структуры – это одна из основных проблем с волосами, поэтому нужно стараться не травмировать их, выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью и, конечно же, отказаться от причесок с начесом.Остальные прически абсолютно не влияют на здоровье волос."Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет. Распущенные волосы носить тоже не вредно", – отметил Георгий Абрамов.По его словам, не имеет значения для здоровья волос и их длина."Иногда женщины, у которых вдруг начинается поредение волос, думают, что волосы очень тяжелые, их надо укорачивать. Это ошибка: волосы любой длины удерживаются, длина волос никак не влияет на их здоровье", – рассказал трихолог.С точки зрения того, густые волосы или нет, выпадают они или нет, первое, на что обращают внимание специалисты – это ширина пробора, пояснил Георгий Абрамов. Чем пробор шире, тем опаснее ситуация, тем быстрее нужна квалифицированная помощь.Еще один фактор, который нужно учитывать, – то, как часто возникает необходимость мыть голову."Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос. Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь", – подчеркнул Георгий Абрамов.
https://uz.sputniknews.ru/20160808/3495410.html
https://uz.sputniknews.ru/20160208/1723885.html
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врач, волосы, прическа

Самая вредная для волос прическа: ее делали наши родители

12:20 18.04.2021 (обновлено: 14:20 18.04.2021)
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© Sputnik / A.Solomonov / Перейти в фотобанкВ салоне "Модные прически" в городе Радужный, 1987 год
В салоне Модные прически в городе Радужный, 1987 год - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
© Sputnik / A.Solomonov
/
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Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в интервью радио Sputnik назвал самые опасные признаки плохого состояния волос, а также рассказал, какие прически неопасны для здоровья.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Оказывается наши мамы и бабушки делали те прически, которые негативно сказывались на состоянии их волос. Категорически нельзя делать начес, чтобы придать волосам "пышность", утверждает специалист.

Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно.

Георгий Абрамов
Врач-дерматовенеролог, трихолог
По словам трихолога, повреждение структуры – это одна из основных проблем с волосами, поэтому нужно стараться не травмировать их, выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью и, конечно же, отказаться от причесок с начесом.Остальные прически абсолютно не влияют на здоровье волос.
"Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет. Распущенные волосы носить тоже не вредно", – отметил Георгий Абрамов.
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По его словам, не имеет значения для здоровья волос и их длина.
"Иногда женщины, у которых вдруг начинается поредение волос, думают, что волосы очень тяжелые, их надо укорачивать. Это ошибка: волосы любой длины удерживаются, длина волос никак не влияет на их здоровье", – рассказал трихолог.
С точки зрения того, густые волосы или нет, выпадают они или нет, первое, на что обращают внимание специалисты – это ширина пробора, пояснил Георгий Абрамов. Чем пробор шире, тем опаснее ситуация, тем быстрее нужна квалифицированная помощь.
Еще один фактор, который нужно учитывать, – то, как часто возникает необходимость мыть голову.
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"Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос. Иногда люди думают, что если волосы быстро жирнятся, то нужно использовать шампунь для жирных волос. Это ошибка: если мы каждый день или через день используем такой шампунь и сильно обезжириваем кожу, то мы тем самым стимулируем сальную железу вырабатывать еще больше сального секрета. Чем чаще мы моем голову, тем нейтральнее должен быть шампунь", – подчеркнул Георгий Абрамов.
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