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https://uz.sputniknews.ru/20210418/tsb-na-rynke-finansovyx-uslug-uzbekistana-poyavilis-moshenniki-18390517.html
ЦБ: На рынке финансовых услуг Узбекистана появились мошенники
ЦБ: На рынке финансовых услуг Узбекистана появились мошенники
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана заявили о том, что лицензия частной брокерской компании "PRIME CAPITALS" не является подлинной.
2021-04-18T17:35+0500
2021-04-18T17:35+0500
экономика
мошенничество
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана заявили о том, что лицензия частной брокерской компании "PRIME CAPITALS" не является подлинной. Документ, по данным регулятора, — подделка.ЦБ предупреждает пользователей банковскими услугами о том, что частная брокерская компания "PRIME CAPITALS" не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности.Чтобы уберечь жителей от незаконных действий мошеннических компаний, Центральный банк призывает их не пользоваться услугами сомнительных фирм, быть более внимательными при осуществлении финансовых операций со своими средствами.Регулятор рекомендует сравнить информацию о лицензиях с данными о лицензированных организациях, опубликованными на официальном сайте Центрального банка.О том, какие меры применены к мошеннической компании в ЦБ не сообщили.
https://uz.sputniknews.ru/20201218/V-TsB-obyasnili-kak-rabotayut-moshennicheskie-skhemy-15628189.html
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мошенничество, центральный банк республики узбекистан, узбекистан

ЦБ: На рынке финансовых услуг Узбекистана появились мошенники

17:35 18.04.2021
777
© pixabayБлокнот с ручкой на столе
Блокнот с ручкой на столе - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
© pixabay
Регулятор рекомендует сравнить информацию о лицензиях с данными о лицензированных организациях, опубликованными на официальном сайте Центрального банка.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана заявили о том, что лицензия частной брокерской компании "PRIME CAPITALS" не является подлинной. Документ, по данным регулятора, — подделка.
ЦБ предупреждает пользователей банковскими услугами о том, что частная брокерская компания "PRIME CAPITALS" не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности.
Чтобы уберечь жителей от незаконных действий мошеннических компаний, Центральный банк призывает их не пользоваться услугами сомнительных фирм, быть более внимательными при осуществлении финансовых операций со своими средствами.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2020
Экономика
В ЦБ объяснили, как работают мошеннические схемы
18 декабря 2020, 13:48
17428
Регулятор рекомендует сравнить информацию о лицензиях с данными о лицензированных организациях, опубликованными на официальном сайте Центрального банка.
О том, какие меры применены к мошеннической компании в ЦБ не сообщили.
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