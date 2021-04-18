https://uz.sputniknews.ru/20210418/uchitelya-s-poddelnymi-diplomami-uchili-shkolnikov-v-djizake-18387471.html

Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке

Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Джизакской области задержали преподавателей, которые работали в школах по поддельным документам. Их дипломы об окончании вузов в

2021-04-18T11:34+0500

2021-04-18T11:34+0500

2021-04-18T11:34+0500

происшествия

преподаватель

прокуратура

вузы

джизак

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Джизакской области задержали преподавателей, которые работали в школах по поддельным документам. Их дипломы об окончании вузов в Ташкенте, Самарканде, Джизаке и Гулистане оказались ненастоящими. Об этом сообщили в областной прокуратуре.Чему могли научить школьников такие учителя остается только догадываться.Нарушение выявили сотрудники районной прокуратурой Шараф-Рашидовского района Джизакской области. Лже-педагогов задержали, против них возбудили уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование".Проводится предварительное следствие.

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преподаватель, прокуратура, вузы, джизак