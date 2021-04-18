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https://uz.sputniknews.ru/20210418/uchitelya-s-poddelnymi-diplomami-uchili-shkolnikov-v-djizake-18387471.html
Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке
Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Джизакской области задержали преподавателей, которые работали в школах по поддельным документам. Их дипломы об окончании вузов в
2021-04-18T11:34+0500
2021-04-18T11:34+0500
происшествия
преподаватель
прокуратура
вузы
джизак
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Джизакской области задержали преподавателей, которые работали в школах по поддельным документам. Их дипломы об окончании вузов в Ташкенте, Самарканде, Джизаке и Гулистане оказались ненастоящими. Об этом сообщили в областной прокуратуре.Чему могли научить школьников такие учителя остается только догадываться.Нарушение выявили сотрудники районной прокуратурой Шараф-Рашидовского района Джизакской области. Лже-педагогов задержали, против них возбудили уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование".Проводится предварительное следствие.
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преподаватель, прокуратура, вузы, джизак

Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке

11:34 18.04.2021
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Педагоги, которые на самом деле не учились в высших учебных заведения работали в школе. Их задержали.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Джизакской области задержали преподавателей, которые работали в школах по поддельным документам. Их дипломы об окончании вузов в Ташкенте, Самарканде, Джизаке и Гулистане оказались ненастоящими.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Чему могли научить школьников такие учителя остается только догадываться.
Нарушение выявили сотрудники районной прокуратурой Шараф-Рашидовского района Джизакской области. Лже-педагогов задержали, против них возбудили уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование".
Проводится предварительное следствие.
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