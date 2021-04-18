Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210418/v-uzbekistane-pytayutsya-rassekretit-krupnyy-kanal-narkotrafika-18389443.html
В Узбекистане пытаются рассекретить крупный канал наркотрафика
В Узбекистане пытаются рассекретить крупный канал наркотрафика
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан из Таджикистана пытались ввести крупную партию наркотиков, но сотрудники СГБ, МВД и Нацгвардии предотвратили
2021-04-18T15:56+0500
2021-04-18T16:28+0500
происшествия
национальная гвардия узбекистана
сгб
задержание преступников
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15975554_10:0:1164:649_1920x0_80_0_0_da469a2891c1c478eab8c7b6cdecab81.jpg
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан из Таджикистана пытались ввести крупную партию наркотиков, но сотрудники СГБ, МВД и Нацгвардии предотвратили контрабанду. Общая сумма нелегального груза составила 100 тысяч долларов.О деталях спецопераций, проведенных в разных регионах республики, сообщили в пресс-службе ведомства, передает УзА. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, следовавшую из Бекабадского в Букинский район Ташобласти. В ходе осмотра авто, у пассажира, который был гражданином Таджикистана, были обнаружены и изъяты в процессуальном порядке 1 кг 879 гр. синтетического наркотика "амфетамин", 1 кг 822 гр. "опия" и 3 кг 972 гр. "гашиша".Оперативное мероприятие провели и сотрудники управления СГБ по Наманганской области и областного УВД. При продаже 1 кг "гашиша" за 14 тысяч долларов США был задержан ранее судимый местный житель.Как выяснилось, эти вещества завезены в республику окольными путями из Таджикистана. Перевозил запрещенный груз ранее судимый гражданин Кыргызстана, а прятал в своем доме судимый ранее житель Наманганской области, он намеревался продать наркотики. В его доме также были обнаружены 802 гр. "опия" и 2 кг 917 гр. "гашиша".Другое оперативное мероприятие провели сотрудники СГБ и ГТК. На посту ДПС "Эркин" был остановлен и осмотрен автомобиль марки "Матиз", следовавший из Самарканда в Ташкент. Так, у пассажира было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 190 гр. "опия".А в Учкуприкском районе Ферганской области была остановлена машина марки "Ласетти", внутри оказался целофановый пакет с 997 гр. "гашиша" внутри. "Посылка" принадлежала пассажиру жителю Коканда.Также был задержан еще один житель Ферганского района области. На границе с Кадамжайским районом Кыргызстана он приобрел у некого неизвестного гражданина этой республики 500 гр. "гашиша" за 3300 долларов США. Затем спрятал наркотики в доме своего сообщника в Фергане, однако несмотря на предпринятые меры предосторожности был задержан сотрудниками СГБ при попытке реализации 200 гр. наркотиков за 1400 долларов США. Остальная часть "смертельного зелья" также была изъята правоохранителями.Так, во время всех оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 1 кг 879 гр. "амфетамина", 2 кг 814 гр. "опия" и 9 кг 386 гр. "гашиша".В рамках уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных, принимаются необходимые меры по выявлению их преступных связей.
https://uz.sputniknews.ru/20210226/Kontrabandisty-proglotili-kapsuly-s-narkotikami-chtoby-vvezti-ikh-v-Uzbekistan-16084847.html
https://uz.sputniknews.ru/20191022/Nichego-svyatogo-prestupnik-khotel-perevezti-narkotiki-v-khlebe-12664414.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/0a/15975554_154:0:1019:649_1920x0_80_0_0_f547c9fd1aba15c3f33139479de9ed08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
национальная гвардия узбекистана, сгб, задержание преступников, наркотики

В Узбекистане пытаются рассекретить крупный канал наркотрафика

15:56 18.04.2021 (обновлено: 16:28 18.04.2021)
402
© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Так, во время всех оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 1 кг 879 гр. "амфетамина", 2 кг 814 гр. "опия" и 9 кг 386 гр. "гашиша".
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан из Таджикистана пытались ввести крупную партию наркотиков, но сотрудники СГБ, МВД и Нацгвардии предотвратили контрабанду. Общая сумма нелегального груза составила 100 тысяч долларов.
О деталях спецопераций, проведенных в разных регионах республики, сообщили в пресс-службе ведомства, передает УзА.
Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, следовавшую из Бекабадского в Букинский район Ташобласти. В ходе осмотра авто, у пассажира, который был гражданином Таджикистана, были обнаружены и изъяты в процессуальном порядке 1 кг 879 гр. синтетического наркотика "амфетамин", 1 кг 822 гр. "опия" и 3 кг 972 гр. "гашиша".
Оперативное мероприятие провели и сотрудники управления СГБ по Наманганской области и областного УВД. При продаже 1 кг "гашиша" за 14 тысяч долларов США был задержан ранее судимый местный житель.
Контрабандисты проглотили капсулы с наркотиками чтобы ввезти их в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2021
Контрабандисты проглотили капсулы с наркотиками, чтобы ввезти их в Узбекистан
26 февраля, 16:32
457
Как выяснилось, эти вещества завезены в республику окольными путями из Таджикистана. Перевозил запрещенный груз ранее судимый гражданин Кыргызстана, а прятал в своем доме судимый ранее житель Наманганской области, он намеревался продать наркотики. В его доме также были обнаружены 802 гр. "опия" и 2 кг 917 гр. "гашиша".
Другое оперативное мероприятие провели сотрудники СГБ и ГТК. На посту ДПС "Эркин" был остановлен и осмотрен автомобиль марки "Матиз", следовавший из Самарканда в Ташкент. Так, у пассажира было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 190 гр. "опия".
А в Учкуприкском районе Ферганской области была остановлена машина марки "Ласетти", внутри оказался целофановый пакет с 997 гр. "гашиша" внутри. "Посылка" принадлежала пассажиру жителю Коканда.
Также был задержан еще один житель Ферганского района области. На границе с Кадамжайским районом Кыргызстана он приобрел у некого неизвестного гражданина этой республики 500 гр. "гашиша" за 3300 долларов США. Затем спрятал наркотики в доме своего сообщника в Фергане, однако несмотря на предпринятые меры предосторожности был задержан сотрудниками СГБ при попытке реализации 200 гр. наркотиков за 1400 долларов США. Остальная часть "смертельного зелья" также была изъята правоохранителями.
Наркотики в хлебе - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2019
Ничего святого: преступник хотел перевезти наркотики в хлебе
22 октября 2019, 18:56
506
Так, во время всех оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 1 кг 879 гр. "амфетамина", 2 кг 814 гр. "опия" и 9 кг 386 гр. "гашиша".
В рамках уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных, принимаются необходимые меры по выявлению их преступных связей.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:15Премьер Узбекистана и хоким Ташкента осмотрели супермаркеты столицы
18:44Гимнастки из Узбекистана заняли первое место на Кубке мира
18:06Задержан мужчина, продававший девушек в Турцию для занятия проституцией
17:35ЦБ: На рынке финансовых услуг Узбекистана появились мошенники
16:27Преступное ноу-хау: в Испании задержали умельцев, печатавших оружие на 3D-принтере
16:05Рождение байденизма: деньги вообще не имеют значения
15:56В Узбекистане пытаются рассекретить крупный канал наркотрафика
14:02Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
13:03Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова
12:20Самая вредная для волос прическа: ее делали наши родители
11:34Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке
10:37Украинская военная промышленность переходит к ускоренному развитию
ВчераНедетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте
ВчераFitch: суверенный рейтинг России устойчив к санкциям США
ВчераБритания в трауре: некоторые улицы перекрыты в день похорон принца Филиппа
ВчераФорум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года
ВчераКлассы Zamin Education открылись в регионах Узбекистана
ВчераВакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
ВчераМеткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте
ВчераКакие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатомом"