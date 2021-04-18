https://uz.sputniknews.ru/20210418/v-uzbekistane-pytayutsya-rassekretit-krupnyy-kanal-narkotrafika-18389443.html

В Узбекистане пытаются рассекретить крупный канал наркотрафика

В Узбекистане пытаются рассекретить крупный канал наркотрафика

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан из Таджикистана пытались ввести крупную партию наркотиков, но сотрудники СГБ, МВД и Нацгвардии предотвратили

2021-04-18T15:56+0500

2021-04-18T15:56+0500

2021-04-18T16:28+0500

происшествия

национальная гвардия узбекистана

сгб

задержание преступников

наркотики

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Узбекистан из Таджикистана пытались ввести крупную партию наркотиков, но сотрудники СГБ, МВД и Нацгвардии предотвратили контрабанду. Общая сумма нелегального груза составила 100 тысяч долларов.О деталях спецопераций, проведенных в разных регионах республики, сообщили в пресс-службе ведомства, передает УзА. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, следовавшую из Бекабадского в Букинский район Ташобласти. В ходе осмотра авто, у пассажира, который был гражданином Таджикистана, были обнаружены и изъяты в процессуальном порядке 1 кг 879 гр. синтетического наркотика "амфетамин", 1 кг 822 гр. "опия" и 3 кг 972 гр. "гашиша".Оперативное мероприятие провели и сотрудники управления СГБ по Наманганской области и областного УВД. При продаже 1 кг "гашиша" за 14 тысяч долларов США был задержан ранее судимый местный житель.Как выяснилось, эти вещества завезены в республику окольными путями из Таджикистана. Перевозил запрещенный груз ранее судимый гражданин Кыргызстана, а прятал в своем доме судимый ранее житель Наманганской области, он намеревался продать наркотики. В его доме также были обнаружены 802 гр. "опия" и 2 кг 917 гр. "гашиша".Другое оперативное мероприятие провели сотрудники СГБ и ГТК. На посту ДПС "Эркин" был остановлен и осмотрен автомобиль марки "Матиз", следовавший из Самарканда в Ташкент. Так, у пассажира было обнаружено и изъято в качестве вещественного доказательства 190 гр. "опия".А в Учкуприкском районе Ферганской области была остановлена машина марки "Ласетти", внутри оказался целофановый пакет с 997 гр. "гашиша" внутри. "Посылка" принадлежала пассажиру жителю Коканда.Также был задержан еще один житель Ферганского района области. На границе с Кадамжайским районом Кыргызстана он приобрел у некого неизвестного гражданина этой республики 500 гр. "гашиша" за 3300 долларов США. Затем спрятал наркотики в доме своего сообщника в Фергане, однако несмотря на предпринятые меры предосторожности был задержан сотрудниками СГБ при попытке реализации 200 гр. наркотиков за 1400 долларов США. Остальная часть "смертельного зелья" также была изъята правоохранителями.Так, во время всех оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 1 кг 879 гр. "амфетамина", 2 кг 814 гр. "опия" и 9 кг 386 гр. "гашиша".В рамках уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных, принимаются необходимые меры по выявлению их преступных связей.

https://uz.sputniknews.ru/20210226/Kontrabandisty-proglotili-kapsuly-s-narkotikami-chtoby-vvezti-ikh-v-Uzbekistan-16084847.html

https://uz.sputniknews.ru/20191022/Nichego-svyatogo-prestupnik-khotel-perevezti-narkotiki-v-khlebe-12664414.html

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национальная гвардия узбекистана, сгб, задержание преступников, наркотики