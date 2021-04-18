https://uz.sputniknews.ru/20210418/zaderjan-mujchina-prodavavshiy-devushek-v-turtsiyu-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-18390665.html

Задержан мужчина, продававший девушек в Турцию для занятия проституцией

Задержан мужчина, продававший девушек в Турцию для занятия проституцией

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне сотрудники Сырдарьинского областного управления СГБ провели спецоперацию по предотвращению фактов торговли людьми и

2021-04-18T18:06+0500

2021-04-18T18:06+0500

2021-04-18T18:55+0500

происшествия

торговля людьми

проституция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне сотрудники Сырдарьинского областного управления СГБ провели спецоперацию по предотвращению фактов торговли людьми и незаконной миграции. Подробности оперативного мероприятия сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. Сотрудники службы задержали жителя Гулистана, который вез в своем автомобиле марки "Спарк" 30-летнюю уроженку Каракалпакстана. По данным спецслужб, молодая женщина также проживает в Гулистане и не состоит в браке. Вместе с задержанным они направлялись направлялись в ташкенткий международный аэропорт, а откуда узбекистанка бы улетела в Турцию для занятия проституцией. По данному факту ведутся доследственные действия.

https://uz.sputniknews.ru/20190110/V-Uzbekistane-uzhestochili-nakazanie-za-zanyatie-prostitutsiey-10451250.html

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торговля людьми, проституция, узбекистан