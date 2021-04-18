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https://uz.sputniknews.ru/20210418/zaderjan-mujchina-prodavavshiy-devushek-v-turtsiyu-dlya-zanyatiya-prostitutsiey-18390665.html
Задержан мужчина, продававший девушек в Турцию для занятия проституцией
Задержан мужчина, продававший девушек в Турцию для занятия проституцией
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне сотрудники Сырдарьинского областного управления СГБ провели спецоперацию по предотвращению фактов торговли людьми и
2021-04-18T18:06+0500
2021-04-18T18:55+0500
происшествия
торговля людьми
проституция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне сотрудники Сырдарьинского областного управления СГБ провели спецоперацию по предотвращению фактов торговли людьми и незаконной миграции. Подробности оперативного мероприятия сообщает пресс-служба МВД Узбекистана. Сотрудники службы задержали жителя Гулистана, который вез в своем автомобиле марки "Спарк" 30-летнюю уроженку Каракалпакстана. По данным спецслужб, молодая женщина также проживает в Гулистане и не состоит в браке. Вместе с задержанным они направлялись направлялись в ташкенткий международный аэропорт, а откуда узбекистанка бы улетела в Турцию для занятия проституцией. По данному факту ведутся доследственные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20190110/V-Uzbekistane-uzhestochili-nakazanie-za-zanyatie-prostitutsiey-10451250.html
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торговля людьми, проституция, узбекистан

Задержан мужчина, продававший девушек в Турцию для занятия проституцией

18:06 18.04.2021 (обновлено: 18:55 18.04.2021)
599
© Sputnik / Алексей МайшевДевушки, сидящие на подоконнике
Девушки, сидящие на подоконнике - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
Житель Сырдарьинской области намеревался отправить молодую женщину в Турцию и принудить к занятию проституцией. Его задержали.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Накануне сотрудники Сырдарьинского областного управления СГБ провели спецоперацию по предотвращению фактов торговли людьми и незаконной миграции. Подробности оперативного мероприятия сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
Сотрудники службы задержали жителя Гулистана, который вез в своем автомобиле марки "Спарк" 30-летнюю уроженку Каракалпакстана.
По данным спецслужб, молодая женщина также проживает в Гулистане и не состоит в браке. Вместе с задержанным они направлялись направлялись в ташкенткий международный аэропорт, а откуда узбекистанка бы улетела в Турцию для занятия проституцией.
Девушка на дороге - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2019
Общество
В Узбекистане ужесточили наказание за занятие проституцией
10 января 2019, 12:59
5585
По данному факту ведутся доследственные действия.
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