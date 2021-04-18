Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210418/zapuschen-sayt-po-priemu-na-rabotu-pedagogov-v-prezidentskie-shkoly--18388930.html
Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналистов и блогеров пригласили посетить президентскую школу в Ташкенте и ознакомиться с условиями для учеников и педагогов,
2021-04-18T14:02+0500
2021-04-18T14:02+0500
общество
президентская школа
образование
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1087/66/10876656_1:0:1434:806_1920x0_80_0_0_8ef7ce7a40a49079619427678309323a.jpg
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналистов и блогеров пригласили посетить президентскую школу в Ташкенте и ознакомиться с условиями для учеников и педагогов, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине Узбекистана.В ходе пресс-тура представители масс-медиа ознакомились со школьной библиотекой, комнатой робототехники, музыкальной комнатой, общежитием и условиями в отеле, где проживают иностранные учителя.В настоящее время в регионах идет строительство еще десяти президентских школ. На работу в них необходимо привлекать профессиональных и грамотных педагогов. С этой целью было решено разработать и запустить специальный сайт job.piima.uz.Через эту платформу специалисты сферы образования могут получить полную информацию о вакансиях в школах, а также подать документы на трудоустройство по имеющейся вакансии.Благодаря запуску этого сайта президентским, творческим и специализированным школам уделяется приоритетное внимание правильному подбору персонала и обеспечению прозрачности при найме и выборе между заявителями.
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Prezidentskie-shkoly-poluchili-akkreditatsiyu-Cambridge-Assessment-International-Education-15707412.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1087/66/10876656_180:0:1255:806_1920x0_80_0_0_7ad18d3f723c551af2a89b6e7869e9d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президентская школа, образование, ташкент

Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы

14:02 18.04.2021
971
© Министерство народного образованияПрезидентская школа, проект
Президентская школа, проект - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2021
© Министерство народного образования
Через платформу job.piima.uz специалисты сферы образования могут получить полную информацию о вакансиях в президентских школах, а также подать документы на трудоустройство по имеющейся вакансии.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналистов и блогеров пригласили посетить президентскую школу в Ташкенте и ознакомиться с условиями для учеников и педагогов, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине Узбекистана.
В ходе пресс-тура представители масс-медиа ознакомились со школьной библиотекой, комнатой робототехники, музыкальной комнатой, общежитием и условиями в отеле, где проживают иностранные учителя.
В настоящее время в регионах идет строительство еще десяти президентских школ. На работу в них необходимо привлекать профессиональных и грамотных педагогов. С этой целью было решено разработать и запустить специальный сайт job.piima.uz.
Президентская школа - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2020
Общество
Президентские школы получили аккредитацию Cambridge Assessment Education
30 декабря 2020, 14:35
156
Через эту платформу специалисты сферы образования могут получить полную информацию о вакансиях в школах, а также подать документы на трудоустройство по имеющейся вакансии.
Благодаря запуску этого сайта президентским, творческим и специализированным школам уделяется приоритетное внимание правильному подбору персонала и обеспечению прозрачности при найме и выборе между заявителями.
011200
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:02Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
13:03Президент выразил соболезнования семье и близким Мирзы Азизова
12:20Самая вредная для волос прическа: ее делали наши родители
11:34Учителя с поддельными дипломами учили школьников в Джизаке
10:37Украинская военная промышленность переходит к ускоренному развитию
ВчераНедетские трюки: головокружительный фестиваль юных циркачей в Ташкенте
ВчераFitch: суверенный рейтинг России устойчив к санкциям США
ВчераБритания в трауре: некоторые улицы перекрыты в день похорон принца Филиппа
ВчераФорум научной интеллигенции государств СНГ пройдет в Ташкенте осенью 2021 года
ВчераКлассы Zamin Education открылись в регионах Узбекистана
ВчераВакцины от COVID-19, разрабатываемые в Узбекистане, внесены в список ВОЗ
ВчераМеткость ног, гимнастический "Космос" и девочка-пластилин: цирковая феерия в Ташкенте
ВчераКакие этапы необходимо пройти Узбекистану до подписания контракта с "Росатомом"
ВчераУзбекистанцев-нелегалов предупредили о возможной депортации из РФ
ВчераВ ближайшие дни Узбекистан получит вакцину "Спутник V"
ВчераЗачем встречаться с Байденом
ВчераРазработчики "Спутник V" призвали изучить побочные действия разных вакцин
ВчераУзбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов
ВчераВ Узбекистане снова усиливают карантин
ВчераЭксперт: в вопросах легализации мигрантов у Узбекистана и РФ — взаимное понимание