https://uz.sputniknews.ru/20210418/zapuschen-sayt-po-priemu-na-rabotu-pedagogov-v-prezidentskie-shkoly--18388930.html
Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналистов и блогеров пригласили посетить президентскую школу в Ташкенте и ознакомиться с условиями для учеников и педагогов,
2021-04-18T14:02+0500
2021-04-18T14:02+0500
2021-04-18T14:02+0500
общество
президентская школа
образование
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналистов и блогеров пригласили посетить президентскую школу в Ташкенте и ознакомиться с условиями для учеников и педагогов, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине Узбекистана.В ходе пресс-тура представители масс-медиа ознакомились со школьной библиотекой, комнатой робототехники, музыкальной комнатой, общежитием и условиями в отеле, где проживают иностранные учителя.В настоящее время в регионах идет строительство еще десяти президентских школ. На работу в них необходимо привлекать профессиональных и грамотных педагогов. С этой целью было решено разработать и запустить специальный сайт job.piima.uz.Через эту платформу специалисты сферы образования могут получить полную информацию о вакансиях в школах, а также подать документы на трудоустройство по имеющейся вакансии.Благодаря запуску этого сайта президентским, творческим и специализированным школам уделяется приоритетное внимание правильному подбору персонала и обеспечению прозрачности при найме и выборе между заявителями.
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Prezidentskie-shkoly-poluchili-akkreditatsiyu-Cambridge-Assessment-International-Education-15707412.html
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президентская школа, образование, ташкент
Запущен сайт по приему на работу педагогов в президентские школы
Через платформу job.piima.uz специалисты сферы образования могут получить полную информацию о вакансиях в президентских школах, а также подать документы на трудоустройство по имеющейся вакансии.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Журналистов и блогеров пригласили посетить президентскую школу в Ташкенте и ознакомиться с условиями для учеников и педагогов, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине Узбекистана.
В ходе пресс-тура представители масс-медиа ознакомились со школьной библиотекой, комнатой робототехники, музыкальной комнатой, общежитием и условиями в отеле, где проживают иностранные учителя.
В настоящее время в регионах идет строительство еще десяти президентских школ. На работу в них необходимо привлекать профессиональных и грамотных педагогов. С этой целью было решено разработать и запустить специальный сайт job.piima.uz.
Через эту платформу специалисты сферы образования могут получить полную информацию о вакансиях в школах, а также подать документы на трудоустройство по имеющейся вакансии.
Благодаря запуску этого сайта президентским, творческим и специализированным школам уделяется приоритетное внимание правильному подбору персонала и обеспечению прозрачности при найме и выборе между заявителями.