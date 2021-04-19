https://uz.sputniknews.ru/20210419/18405854.html

АрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане

АрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане состоится Международный этап конкурса "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских игр-2021. Об этом сообщает

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общество

арми-2021

конкурс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане состоится Международный этап конкурса "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских игр-2021. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В Министерстве отмечают, что состязания АрМИ-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября.В 2020-м соревнования также проходили в Узбекистане. Тогда в общекомандном зачете победу одержали узбекистанцы, второе место заняла команда из России, а на третьей строке расположилась сборная Беларуси.

https://uz.sputniknews.ru/20200904/Voenno-meditsinskaya-estafeta-ArMI-2020-novye-rekordy-Uzbekistana-14909358.html

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