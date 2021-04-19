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АрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане
АрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане состоится Международный этап конкурса "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских игр-2021. Об этом сообщает
2021-04-19T22:02+0500
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общество
арми-2021
конкурс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане состоится Международный этап конкурса "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских игр-2021. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.В Министерстве отмечают, что состязания АрМИ-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября.В 2020-м соревнования также проходили в Узбекистане. Тогда в общекомандном зачете победу одержали узбекистанцы, второе место заняла команда из России, а на третьей строке расположилась сборная Беларуси.
https://uz.sputniknews.ru/20200904/Voenno-meditsinskaya-estafeta-ArMI-2020-novye-rekordy-Uzbekistana-14909358.html
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арми-2021, конкурс, узбекистан

АрМИ-2021: конкурс военных медиков снова состоится в Узбекистане

22:02 19.04.2021 (обновлено: 22:05 19.04.2021)
906
© Минобороны УзбекистанаЭтап "Командное первенство" в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью "Военно-медицинская эстафета"
Этап Командное первенство в рамках соревнований по военно-медицинскому многоборью Военно-медицинская эстафета - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© Минобороны Узбекистана
"Военно-медицинская эстафета" в рамках АрМИ-2021 пройдет с 22 августа по 4 сентября.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане состоится Международный этап конкурса "Военно-медицинская эстафета" в рамках Армейских игр-2021. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военно-медицинская эстафета АрМИ-2020: новые рекорды Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2020
Общество
Военно-медицинская эстафета АрМИ-2020: новые рекорды Узбекистана
4 сентября 2020, 16:02
1542
В Министерстве отмечают, что состязания АрМИ-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября.
В 2020-м соревнования также проходили в Узбекистане. Тогда в общекомандном зачете победу одержали узбекистанцы, второе место заняла команда из России, а на третьей строке расположилась сборная Беларуси.
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