https://uz.sputniknews.ru/20210419/cherti-s-noutbukami-v-rossii-pravoslavnyy-xram-ukrasili-neobychnymi-freskami-18393450.html

Черти с айфонами: в России православный храм украсили необычными фресками

Черти с айфонами: в России православный храм украсили необычными фресками

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Технологии уже давно охватили мир: телефоны, компьютеры и другие девайсы стали неотъемлемой частью жизни.

2021-04-19T09:58+0500

2021-04-19T09:58+0500

2021-04-19T10:23+0500

россия

церкви

фрески

гаджет

тверская область

религия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18393514_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_a6e6ca50202a6d70a36fb113fdf0139f.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Технологии уже давно охватили мир: телефоны, компьютеры и другие девайсы стали неотъемлемой частью жизни.Эта тенденция "просочилась" и в религию: так, в Тверской области обнаружили старинный храм с необычными фресками.На них изображены черти, держащие в руках ноутбуки Apple и смартфоны, а грешники, закованные в цепи, горят в адовом огне. Сверху же красуется надпись "интернетзависимые" на старославянском.Автором фрески стал румынский иконописец Руслан Гебя. Таким образом он намекнул на то, что в XXI веке появился новый смертельный грех, помимо уже существующих (пьянство, блуд, чревоугодие и другие).Казалось бы, современному творчеству и идеям не место в историческом храме, построенном в византийском стиле. Однако прихожанам идея пришлась по вкусу. Они убеждены, что эти изображения заставят задуматься и изменить свою жизнь.Между тем нельзя сказать, что храм не идет в ногу со временем: в здании проведен Интернет и работники активно им пользуются, но только по работе.К примеру, они ведут в соцсетях страницу Николаевского Малицкого мужского монастыря.

россия

тверская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

церкви, фрески, гаджет, тверская область, религия, технологии