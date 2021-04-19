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Черти с айфонами: в России православный храм украсили необычными фресками
Черти с айфонами: в России православный храм украсили необычными фресками
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Технологии уже давно охватили мир: телефоны, компьютеры и другие девайсы стали неотъемлемой частью жизни.
2021-04-19T09:58+0500
2021-04-19T10:23+0500
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фрески
гаджет
тверская область
религия
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Технологии уже давно охватили мир: телефоны, компьютеры и другие девайсы стали неотъемлемой частью жизни.Эта тенденция "просочилась" и в религию: так, в Тверской области обнаружили старинный храм с необычными фресками.На них изображены черти, держащие в руках ноутбуки Apple и смартфоны, а грешники, закованные в цепи, горят в адовом огне. Сверху же красуется надпись "интернетзависимые" на старославянском.Автором фрески стал румынский иконописец Руслан Гебя. Таким образом он намекнул на то, что в XXI веке появился новый смертельный грех, помимо уже существующих (пьянство, блуд, чревоугодие и другие).Казалось бы, современному творчеству и идеям не место в историческом храме, построенном в византийском стиле. Однако прихожанам идея пришлась по вкусу. Они убеждены, что эти изображения заставят задуматься и изменить свою жизнь.Между тем нельзя сказать, что храм не идет в ногу со временем: в здании проведен Интернет и работники активно им пользуются, но только по работе.К примеру, они ведут в соцсетях страницу Николаевского Малицкого мужского монастыря.
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церкви, фрески, гаджет, тверская область, религия, технологии

Черти с айфонами: в России православный храм украсили необычными фресками

09:58 19.04.2021 (обновлено: 10:23 19.04.2021)
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© vk.com/Евгений АлександровФрески храма Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области
Фрески храма Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© vk.com/Евгений Александров
Сцены "Страшного суда" на новый лад заметили прихожане в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Технологии уже давно охватили мир: телефоны, компьютеры и другие девайсы стали неотъемлемой частью жизни.
Эта тенденция "просочилась" и в религию: так, в Тверской области обнаружили старинный храм с необычными фресками.
На них изображены черти, держащие в руках ноутбуки Apple и смартфоны, а грешники, закованные в цепи, горят в адовом огне.
Сверху же красуется надпись "интернетзависимые" на старославянском.
© vk.com/Евгений АлександровФрески храма Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области
Фрески храма Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
Фрески храма Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области
© vk.com/Евгений Александров
Автором фрески стал румынский иконописец Руслан Гебя. Таким образом он намекнул на то, что в XXI веке появился новый смертельный грех, помимо уже существующих (пьянство, блуд, чревоугодие и другие).
Казалось бы, современному творчеству и идеям не место в историческом храме, построенном в византийском стиле.
Однако прихожанам идея пришлась по вкусу. Они убеждены, что эти изображения заставят задуматься и изменить свою жизнь.
© vk.com/Евгений АлександровХрам Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области
Храм Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
Храм Николаевского Малицкого монастыря в Тверской области
© vk.com/Евгений Александров
Между тем нельзя сказать, что храм не идет в ногу со временем: в здании проведен Интернет и работники активно им пользуются, но только по работе.
К примеру, они ведут в соцсетях страницу Николаевского Малицкого мужского монастыря.
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