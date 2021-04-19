https://uz.sputniknews.ru/20210419/doktor-myasnikov-nazval-6-privychek-vyzyvayuschix-bessonnitsu-18398738.html

Доктор Мясников назвал шесть привычек, вызывающих бессонницу

Доктор Мясников назвал шесть привычек, вызывающих бессонницу

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример несколько действий, которые неминуемо ведут к бессоннице.

2021-04-19T14:10+0500

2021-04-19T14:10+0500

2021-04-19T14:53+0500

общество

бессонница

врач

сон

привычка

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18399789_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a877ca991bec62eaaf6ca962cf7cec94.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример несколько действий, которые неминуемо ведут к бессоннице.Прежде всего, это привычка смотреть на часы, если вдруг вы проснулись ночью.Также проблемы со сном могут возникнуть из-за нестабильного режима дня. К примеру, если ложиться спать и просыпаться в разное время. Медик отметил, что необходимо выработать собственный "график".По его словам, если не получается уснуть ночью, а днем организм так и тянет спать и человек идет у этого желания на поводу, то следующей ночью можно даже не рассчитывать на сон.Еще одна ошибка — лежать на кровати днем от безделья. Мясников отдельно подчеркнул: кровать — это "рефлекс ко сну" и просто так на нее взгромождаться не нужно.Есть и другие факторы-привычки, которые мешают спокойно заснуть: это сидение в телефоне, курение, а также прием алкоголя и пищи.Напоследок доктор Мясников дал совет, что можно сделать, если не получается уснуть в течение 20 минут. По его словам, в этом случае следует встать с кровати, походить по комнате и успокоиться.

https://uz.sputniknews.ru/20200613/YasnoPonyatno-Ot-bessonnitsy-do-lunatizma-pravda-i-mify-pro-son-14336265.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бессонница, врач, сон, привычка, здоровье