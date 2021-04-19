https://uz.sputniknews.ru/20210419/doktor-myasnikov-nazval-6-privychek-vyzyvayuschix-bessonnitsu-18398738.html
Доктор Мясников назвал шесть привычек, вызывающих бессонницу
Доктор Мясников назвал шесть привычек, вызывающих бессонницу
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример несколько действий, которые неминуемо ведут к бессоннице.
2021-04-19T14:10+0500
2021-04-19T14:10+0500
2021-04-19T14:53+0500
общество
бессонница
врач
сон
привычка
здоровье
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример несколько действий, которые неминуемо ведут к бессоннице.Прежде всего, это привычка смотреть на часы, если вдруг вы проснулись ночью.Также проблемы со сном могут возникнуть из-за нестабильного режима дня. К примеру, если ложиться спать и просыпаться в разное время. Медик отметил, что необходимо выработать собственный "график".По его словам, если не получается уснуть ночью, а днем организм так и тянет спать и человек идет у этого желания на поводу, то следующей ночью можно даже не рассчитывать на сон.Еще одна ошибка — лежать на кровати днем от безделья. Мясников отдельно подчеркнул: кровать — это "рефлекс ко сну" и просто так на нее взгромождаться не нужно.Есть и другие факторы-привычки, которые мешают спокойно заснуть: это сидение в телефоне, курение, а также прием алкоголя и пищи.Напоследок доктор Мясников дал совет, что можно сделать, если не получается уснуть в течение 20 минут. По его словам, в этом случае следует встать с кровати, походить по комнате и успокоиться.
https://uz.sputniknews.ru/20200613/YasnoPonyatno-Ot-bessonnitsy-do-lunatizma-pravda-i-mify-pro-son-14336265.html
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бессонница, врач, сон, привычка, здоровье
Доктор Мясников назвал шесть привычек, вызывающих бессонницу
14:10 19.04.2021 (обновлено: 14:53 19.04.2021)
Медик также дал совет, что можно сделать, если не получается уснуть в течение 20 минут.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример несколько действий, которые неминуемо ведут к бессоннице.
Прежде всего, это привычка смотреть на часы, если вдруг вы проснулись ночью.
"Будете смотреть на часы, а они у многих светящиеся, у вас включится: "Слушай, а через два часа вставать", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия 1
".
Также проблемы со сном могут возникнуть из-за нестабильного режима дня. К примеру, если ложиться спать и просыпаться в разное время.
Медик отметил, что необходимо выработать собственный "график".
"В одиннадцать лег — в семь встал. В десять лег — в шесть встал. Все. Организм — он как рефлекс. Как у собаки Павлова. Вы должны делать именно так, потому что если вы засиделись вечером, тогда вставайте, не спите днем и утром: по-прежнему в семь подъем", — добавил Мясников.
По его словам, если не получается уснуть ночью, а днем организм так и тянет спать и человек идет у этого желания на поводу, то следующей ночью можно даже не рассчитывать на сон.
Еще одна ошибка — лежать на кровати днем от безделья. Мясников отдельно подчеркнул: кровать — это "рефлекс ко сну" и просто так на нее взгромождаться не нужно.
Есть и другие факторы-привычки, которые мешают спокойно заснуть: это сидение в телефоне, курение, а также прием алкоголя и пищи.
Напоследок доктор Мясников дал совет, что можно сделать, если не получается уснуть в течение 20 минут. По его словам, в этом случае следует встать с кровати, походить по комнате и успокоиться.