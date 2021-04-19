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Европа утопает в красках: миллионы цветов распустились в садах Кёкенхоф — видео
Европа утопает в красках: миллионы цветов распустились в садах Кёкенхоф — видео
Зрелище действительно завораживающее. В какой-то момент ловишь себя на мысли, будто бы находишься в настоящей сказке!
2021-04-19T16:55+0500
2021-04-19T16:55+0500
2021-04-19T16:55+0500
видео
нидерланды
мультимедиа
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Зрелище действительно завораживающее. В какой-то момент ловишь себя на мысли, будто бы находишься в настоящей сказке!Смотрите на видео, как выглядит огромная территория, украшенная цветами.
нидерланды
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видео, нидерланды, мультимедиа
Европа утопает в красках: миллионы цветов распустились в садах Кёкенхоф — видео
Поля тюльпанов, нарциссов и других цветов распустились в парке также известном как Сад Европы — он находится в Нидерландах.
Зрелище действительно завораживающее. В какой-то момент ловишь себя на мысли, будто бы находишься в настоящей сказке!
Смотрите на видео, как выглядит огромная территория, украшенная цветами.