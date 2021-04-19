https://uz.sputniknews.ru/20210419/evropa-utopaet-v-kraskax-milliony-tsvetov-raspustilis-v-sadax-kyokenxof--video-18402912.html

Европа утопает в красках: миллионы цветов распустились в садах Кёкенхоф — видео

Европа утопает в красках: миллионы цветов распустились в садах Кёкенхоф — видео

Зрелище действительно завораживающее. В какой-то момент ловишь себя на мысли, будто бы находишься в настоящей сказке!

2021-04-19T16:55+0500

2021-04-19T16:55+0500

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видео

нидерланды

мультимедиа

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Зрелище действительно завораживающее. В какой-то момент ловишь себя на мысли, будто бы находишься в настоящей сказке!Смотрите на видео, как выглядит огромная территория, украшенная цветами.

нидерланды

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видео, нидерланды, мультимедиа