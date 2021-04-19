https://uz.sputniknews.ru/20210419/lukashenko-nazval-vinovnyx-v-belorusskix-sobytiyax-zameshany-li-v-etom-ssha-18397402.html
Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" —
2021-04-19T12:47+0500
2021-04-19T12:47+0500
2021-04-19T12:47+0500
видео
александр лукашенко
беларусь
сша
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18397267_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9c35275c6fba1731dc32a2ee0bfca46c.jpg
"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" — заявил глава государства.Лукашенко добавил, что американские спецслужбы хотели убрать его и его детей. Готовилось покушение. Ранее в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута.По данным российских спецслужб, оба готовили в Беларуси переворот. Отмечается, что в эту группу также входил один из видных оппозиционеров Григорий Костусев. Его также задержали.
https://uz.sputniknews.ru/20201025/15252624.html
беларусь
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18397267_205:0:1165:720_1920x0_80_0_0_dd552df82adff0063bdc0e5a6ccfa206.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр лукашенко, беларусь, сша, мультимедиа
Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о том, кто пытался устроить в стране военный переворот.
"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" — заявил глава государства.
Лукашенко добавил, что американские спецслужбы хотели убрать его и его детей. Готовилось покушение.
Ранее в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута.
По данным российских спецслужб, оба готовили в Беларуси переворот. Отмечается, что в эту группу также входил один из видных оппозиционеров Григорий Костусев. Его также задержали.