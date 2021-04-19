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Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" —
2021-04-19T12:47+0500
2021-04-19T12:47+0500
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"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" — заявил глава государства.Лукашенко добавил, что американские спецслужбы хотели убрать его и его детей. Готовилось покушение. Ранее в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута.По данным российских спецслужб, оба готовили в Беларуси переворот. Отмечается, что в эту группу также входил один из видных оппозиционеров Григорий Костусев. Его также задержали.
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александр лукашенко, беларусь, сша, мультимедиа

Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?

12:47 19.04.2021
267
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о том, кто пытался устроить в стране военный переворот.
"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" — заявил глава государства.
Лукашенко добавил, что американские спецслужбы хотели убрать его и его детей. Готовилось покушение.
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Ранее в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута.
По данным российских спецслужб, оба готовили в Беларуси переворот. Отмечается, что в эту группу также входил один из видных оппозиционеров Григорий Костусев. Его также задержали.
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