https://uz.sputniknews.ru/20210419/lukashenko-nazval-vinovnyx-v-belorusskix-sobytiyax-zameshany-li-v-etom-ssha-18397402.html

Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?

Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?

"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" —

2021-04-19T12:47+0500

2021-04-19T12:47+0500

2021-04-19T12:47+0500

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"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал" — заявил глава государства.Лукашенко добавил, что американские спецслужбы хотели убрать его и его детей. Готовилось покушение. Ранее в Москве задержали белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута.По данным российских спецслужб, оба готовили в Беларуси переворот. Отмечается, что в эту группу также входил один из видных оппозиционеров Григорий Костусев. Его также задержали.

https://uz.sputniknews.ru/20201025/15252624.html

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александр лукашенко, беларусь, сша, мультимедиа