https://uz.sputniknews.ru/20210419/minzdrav-izrailya-otmenil-masochnyy-rejim-na-ulitsax-strany-18401893.html
Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны
Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на
2021-04-19T17:04+0500
2021-04-19T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на улицах страны, передает Euronews."На улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года", — информируется в сообщении международного СМИ.Однако Минздрав Израиля настоятельно рекомендует гражданам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты от вирусных инфекций во время проведения массовых собраний на открытом воздухе. Также в министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.Отмечается, что в январе ежедневный показатель инфицированных в стране граждан достигал отметки в 10 тысяч человек, сейчас он снизился до 200.
https://uz.sputniknews.ru/20201119/Nastoyaschiy-vaktsinnyy-natsionalizm-Izrailya-i-Vengrii-15434988.html
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пандемия, коронавирус, израиль
Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны
17:04 19.04.2021 (обновлено: 17:07 19.04.2021)
В министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на улицах страны, передает
Euronews.
"На улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года", — информируется в сообщении международного СМИ.
Однако Минздрав Израиля настоятельно рекомендует гражданам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты от вирусных инфекций во время проведения массовых собраний на открытом воздухе.
Также в министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.
Отмечается, что в январе ежедневный показатель инфицированных в стране граждан достигал отметки в 10 тысяч человек, сейчас он снизился до 200.