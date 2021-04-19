https://uz.sputniknews.ru/20210419/minzdrav-izrailya-otmenil-masochnyy-rejim-na-ulitsax-strany-18401893.html

Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны

Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на

2021-04-19T17:04+0500

2021-04-19T17:04+0500

2021-04-19T17:07+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на улицах страны, передает Euronews."На улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года", — информируется в сообщении международного СМИ.Однако Минздрав Израиля настоятельно рекомендует гражданам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты от вирусных инфекций во время проведения массовых собраний на открытом воздухе. Также в министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.Отмечается, что в январе ежедневный показатель инфицированных в стране граждан достигал отметки в 10 тысяч человек, сейчас он снизился до 200.

https://uz.sputniknews.ru/20201119/Nastoyaschiy-vaktsinnyy-natsionalizm-Izrailya-i-Vengrii-15434988.html

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пандемия, коронавирус, израиль