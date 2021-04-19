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Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны
Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на
2021-04-19T17:04+0500
2021-04-19T17:07+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на улицах страны, передает Euronews."На улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года", — информируется в сообщении международного СМИ.Однако Минздрав Израиля настоятельно рекомендует гражданам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты от вирусных инфекций во время проведения массовых собраний на открытом воздухе. Также в министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.Отмечается, что в январе ежедневный показатель инфицированных в стране граждан достигал отметки в 10 тысяч человек, сейчас он снизился до 200.
https://uz.sputniknews.ru/20201119/Nastoyaschiy-vaktsinnyy-natsionalizm-Izrailya-i-Vengrii-15434988.html
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пандемия, коронавирус, израиль

Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны

17:04 19.04.2021 (обновлено: 17:07 19.04.2021)
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© REUTERS / Ammar AwadДевочки в свадебных платьях по случаю приближающегося еврейского праздника Пурим в Иерусалиме, Израиль
Девочки в свадебных платьях по случаю приближающегося еврейского праздника Пурим в Иерусалиме, Израиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© REUTERS / Ammar Awad
В министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В связи со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией в Израиле отменили предписание по обязательному ношению масок на улицах страны, передает Euronews.
"На улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года", — информируется в сообщении международного СМИ.
Однако Минздрав Израиля настоятельно рекомендует гражданам не пренебрегать средствами индивидуальной защиты от вирусных инфекций во время проведения массовых собраний на открытом воздухе.
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Также в министерстве уточнили, что ношение масок в помещениях, за исключением личного жилого пространства, по-прежнему остается обязательным.
Отмечается, что в январе ежедневный показатель инфицированных в стране граждан достигал отметки в 10 тысяч человек, сейчас он снизился до 200.
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