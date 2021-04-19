https://uz.sputniknews.ru/20210419/net-maski--est-problemy-skolko-grajdan-oshtrafovali-posle-ujestocheniya-mer-18396476.html

Нет маски — есть проблемы: сколько граждан оштрафовали после ужесточения мер?

Нет маски — есть проблемы: сколько граждан оштрафовали после ужесточения мер?

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. C 18 апреля в Узбекистане ужесточили карантинные ограничения в связи с проникновением на территорию страны новых штаммов COVID-19 и

2021-04-19T12:17+0500

2021-04-19T12:17+0500

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общество

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защитные маски

пандемия

коронавирус

штраф

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. C 18 апреля в Узбекистане ужесточили карантинные ограничения в связи с проникновением на территорию страны новых штаммов COVID-19 и ростом числа инфицированных.По данным ГУВД, в первый же день в Ташкенте было составлено 773 административных протокола — граждане находились в общественных местах без защитной маски. Согласно статье 54 КоАО РУз, за это налагается штраф в размере до 5 БРВ (1, 225 тысячи сумов).Также правоохранители провели 818 профилактических бесед, где местных жителей предупредили о действующих ограничениях.Напомним, что со вчерашнего дня вступили в силу новые требования: Кроме того, с 1 мая концерты и культурные мероприятия запрещено проводить в закрытых помещениях.Отдельные требования касаются свадеб и подобных торжеств: количество гостей может быть максимум 100 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210221/Maski-zaschischayut-ot-COVID-19-no-gubitelny-dlya-organizma--zayavil-vrach-16055549.html

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медицинская маска, защитные маски, пандемия, коронавирус, штраф