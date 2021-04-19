https://uz.sputniknews.ru/20210419/shkvalistyy-veter-i-grozy-pogoda-v-uzbekistane-prodoljaet-udivlyat-18401547.html
Шквалистый ветер и грозы: погода в Узбекистане продолжает удивлять
Шквалистый ветер и грозы: погода в Узбекистане продолжает удивлять
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ближайшие дни узбекистанцев ожидает непогода: в республику придут влажная воздушная масса и холодный антициклон.
2021-04-19T15:54+0500
2021-04-19T15:54+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ближайшие дни узбекистанцев ожидает непогода: в республику придут влажная воздушная масса и холодный антициклон.А это означает похолодание и грозы. Во вторник днем сильные дожди придут в Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую и Сырдарьинскую области. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях осадки не такие обильные.Температура днем будет варьироваться в пределах 17-22 градусов, ночью — 12-17 градусов.В среду дожди и грозы накроют центральные и восточные районы республики. Столбики термометров опустятся до 13-18 градусов.В отдельных регионах в ближайшие дни возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.Впрочем, уже к концу недели погода улучшится: будет малооблачно и сухо. В четверг воздух начнет прогреваться, и днем температура достигнет 17-20 градусов. В пятницу вовсе будет жарко – до 22-25 градусов. В горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте 2,2 тысячи метров все еще сохранится лавинная опасность.
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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан
Шквалистый ветер и грозы: погода в Узбекистане продолжает удивлять
15:54 19.04.2021 (обновлено: 15:56 19.04.2021)
Впрочем, уже во второй половине недели по всей территории республики установится малооблачная и сухая погода.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В ближайшие дни узбекистанцев ожидает
непогода: в республику придут влажная воздушная масса и холодный антициклон.
А это означает похолодание и грозы.
Во вторник днем сильные дожди придут в Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую и Сырдарьинскую области. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях осадки не такие обильные.
Температура днем будет варьироваться в пределах 17-22 градусов, ночью — 12-17 градусов.
В среду дожди и грозы накроют центральные и восточные районы республики. Столбики термометров опустятся до 13-18 градусов.
В отдельных регионах в ближайшие дни возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.
Синоптики также предупредили о лавинной опасности в предгорных и горных районах из-за обильных ливней.
Впрочем, уже к концу недели погода улучшится: будет малооблачно и сухо.
В четверг воздух начнет прогреваться, и днем температура достигнет 17-20 градусов. В пятницу вовсе будет жарко – до 22-25 градусов.
В горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте 2,2 тысячи метров все еще сохранится лавинная опасность.