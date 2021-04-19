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Шквалистый ветер и грозы: погода в Узбекистане продолжает удивлять

Шквалистый ветер и грозы: погода в Узбекистане продолжает удивлять

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ближайшие дни узбекистанцев ожидает непогода: в республику придут влажная воздушная масса и холодный антициклон.

2021-04-19T15:54+0500

2021-04-19T15:54+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В ближайшие дни узбекистанцев ожидает непогода: в республику придут влажная воздушная масса и холодный антициклон.А это означает похолодание и грозы. Во вторник днем сильные дожди придут в Ташкентскую, Самаркандскую, Джизакскую и Сырдарьинскую области. В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях осадки не такие обильные.Температура днем будет варьироваться в пределах 17-22 градусов, ночью — 12-17 градусов.В среду дожди и грозы накроют центральные и восточные районы республики. Столбики термометров опустятся до 13-18 градусов.В отдельных регионах в ближайшие дни возможны сильные порывы ветра до 17-22 метров в секунду.Впрочем, уже к концу недели погода улучшится: будет малооблачно и сухо. В четверг воздух начнет прогреваться, и днем температура достигнет 17-20 градусов. В пятницу вовсе будет жарко – до 22-25 градусов. В горных районах Ташкентской и Наманганской областей на высоте 2,2 тысячи метров все еще сохранится лавинная опасность.

https://uz.sputniknews.ru/20210105/15730413.html

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прогноз погоды, узгидромет, погода, узбекистан