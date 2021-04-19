https://uz.sputniknews.ru/20210419/skandal-v-ramazan-posetiteli-i-sotrudniki-kafe-ustroili-draku-vo-vremya-iftara-18397924.html
Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео
Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.
2021-04-19T13:33+0500
2021-04-19T13:33+0500
2021-04-19T14:16+0500
происшествия
рамазан хайит
термез
драка
кафе
еда
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.Как рассказали в УВД Сурхандарьинской области, около семи вечера Н. Н. пришел со своей семьей на ифтар в ресторан "Хан Султан".Немного позднее к ним присоединился его друг. Время шло, а заказ все никак не приносили, и тогда между посетителями и официантом возник спор.Сгладить углы попытался менеджер заведения — он призвал стороны успокоиться и напомнил про необходимость проявлять взаимное уважение в священный месяц Рамазан.Однако это не помогло: разъяренный Н. Н. накричал на менеджера и заявил, что никакого взаимного уважения не будет.В итоге травмы получили все, в том числе сотрудники ресторана, которые пытались унять дерущихся.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.
термез
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рамазан хайит, термез, драка, кафе, еда
Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео
13:33 19.04.2021 (обновлено: 14:16 19.04.2021)
Менеджер заведения пытался уладить разгорающийся конфликт, однако посетитель был настроен на выяснение отношений на кулаках.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.
Как рассказали в УВД Сурхандарьинской области, около семи вечера Н. Н. пришел со своей семьей на ифтар в ресторан "Хан Султан".
Немного позднее к ним присоединился его друг. Время шло, а заказ все никак не приносили, и тогда между посетителями и официантом возник спор.
Сгладить углы попытался менеджер заведения — он призвал стороны успокоиться и напомнил про необходимость проявлять взаимное уважение в священный месяц Рамазан.
Однако это не помогло: разъяренный Н. Н. накричал на менеджера и заявил, что никакого взаимного уважения не будет.
Вспыхнул скандал, который перешел в драку. Первым удар нанес Н. Н. Не остался в стороне и его друг.
В итоге травмы получили все, в том числе сотрудники ресторана, которые пытались унять дерущихся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.