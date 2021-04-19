Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210419/skandal-v-ramazan-posetiteli-i-sotrudniki-kafe-ustroili-draku-vo-vremya-iftara-18397924.html
Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео
Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.
2021-04-19T13:33+0500
2021-04-19T14:16+0500
происшествия
рамазан хайит
термез
драка
кафе
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398245_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0faa2229f022291f6c05571b4bfc03e.jpg
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.Как рассказали в УВД Сурхандарьинской области, около семи вечера Н. Н. пришел со своей семьей на ифтар в ресторан "Хан Султан".Немного позднее к ним присоединился его друг. Время шло, а заказ все никак не приносили, и тогда между посетителями и официантом возник спор.Сгладить углы попытался менеджер заведения — он призвал стороны успокоиться и напомнил про необходимость проявлять взаимное уважение в священный месяц Рамазан.Однако это не помогло: разъяренный Н. Н. накричал на менеджера и заявил, что никакого взаимного уважения не будет.В итоге травмы получили все, в том числе сотрудники ресторана, которые пытались унять дерущихся.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398245_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_28cd11fbc946aeb7c1973921e82b22dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рамазан хайит, термез, драка, кафе, еда

Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео

13:33 19.04.2021 (обновлено: 14:16 19.04.2021)
1053
© СС0 / Unsplash / Artem KryzhanivskyiРесторан, иллюстративное фото
Ресторан, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© СС0 / Unsplash / Artem Kryzhanivskyi
Менеджер заведения пытался уладить разгорающийся конфликт, однако посетитель был настроен на выяснение отношений на кулаках.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.
Как рассказали в УВД Сурхандарьинской области, около семи вечера Н. Н. пришел со своей семьей на ифтар в ресторан "Хан Султан".
Немного позднее к ним присоединился его друг. Время шло, а заказ все никак не приносили, и тогда между посетителями и официантом возник спор.
Сгладить углы попытался менеджер заведения — он призвал стороны успокоиться и напомнил про необходимость проявлять взаимное уважение в священный месяц Рамазан.
Однако это не помогло: разъяренный Н. Н. накричал на менеджера и заявил, что никакого взаимного уважения не будет.

Вспыхнул скандал, который перешел в драку. Первым удар нанес Н. Н. Не остался в стороне и его друг.

В итоге травмы получили все, в том числе сотрудники ресторана, которые пытались унять дерущихся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.
202006
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:09В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
17:39Германия импортировала в Наманган 200 дорожно-строительных машин
17:04Минздрав Израиля отменил масочный режим на улицах страны
16:55Европа утопает в красках: миллионы цветов распустились в садах Кёкенхоф — видео
16:38В США сотрудник океанариума заразил выдр коронавирусом
15:54Шквалистый ветер и грозы: погода в Узбекистане продолжает удивлять
15:45В Ташкенте отменили проведение международных нефтегазовых и энергетических выставок
15:08В Узбекистане зарегистрирована Федерация текбола
14:19В Ташкенте загорелся цех по производству синтепона — видео
14:10Доктор Мясников назвал шесть привычек, вызывающих бессонницу
13:43Как талибы руководят выводом американских войск из Афганистана — мнение эксперта
13:33Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео
13:05Новый посол России в Узбекистане скоро вручит Мирзиёеву верительные грамоты
12:47Лукашенко назвал виновных в белорусских событиях: замешаны ли в этом США?
12:29Сколько в Узбекистане предприятий с участием иностранного капитала
12:17Нет маски — есть проблемы: сколько граждан оштрафовали после ужесточения мер?
11:24Бухарский НПЗ возобновил работу
11:19Китайцев должно быть больше. Это вопрос стратегической конкуренции
10:57Муж, жена и переписка с другой: шантажистка вымогала за молчание 14 млн сумов
10:23Коррупция властей остается безнаказанной