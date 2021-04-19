https://uz.sputniknews.ru/20210419/skandal-v-ramazan-posetiteli-i-sotrudniki-kafe-ustroili-draku-vo-vremya-iftara-18397924.html

Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео

Скандал в Рамазан: посетители и сотрудники кафе подрались во время ифтара — видео

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.

2021-04-19T13:33+0500

2021-04-19T13:33+0500

2021-04-19T14:16+0500

происшествия

рамазан хайит

термез

драка

кафе

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/13/18398245_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0faa2229f022291f6c05571b4bfc03e.jpg

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В священный месяц Рамазан не обходится без инцидентов. Один из них произошел в пятницу в Термезе.Как рассказали в УВД Сурхандарьинской области, около семи вечера Н. Н. пришел со своей семьей на ифтар в ресторан "Хан Султан".Немного позднее к ним присоединился его друг. Время шло, а заказ все никак не приносили, и тогда между посетителями и официантом возник спор.Сгладить углы попытался менеджер заведения — он призвал стороны успокоиться и напомнил про необходимость проявлять взаимное уважение в священный месяц Рамазан.Однако это не помогло: разъяренный Н. Н. накричал на менеджера и заявил, что никакого взаимного уважения не будет.В итоге травмы получили все, в том числе сотрудники ресторана, которые пытались унять дерущихся.Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется следствие.

термез

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рамазан хайит, термез, драка, кафе, еда