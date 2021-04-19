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Сколько в Узбекистане предприятий с участием иностранного капитала
Сколько в Узбекистане предприятий с участием иностранного капитала
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане действуют 12 239 предприятий с участием иностранного капитала — это данные на 1 апреля, сообщает Государственный
2021-04-19T12:29+0500
2021-04-19T12:29+0500
2021-04-19T12:29+0500
экономика
хокимият ташкента
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане действуют 12 239 предприятий с участием иностранного капитала — это данные на 1 апреля, сообщает Государственный комитет по статистике.Также в комитете назвали количество действующих в стране субъектов предпринимательства (за исключением фермерских и дехканских хозяйств) — таковых 432 458. Из них 90 989 (21 процент) — частные предприятия. Ташкент лидирует и здесь — в столице работают 12 886 таких предприятий. За ней следуют Ферганская область (11 131), Кашкадарьинская (9 509), Наманганская (7 209), Сурхандарьинская (7 188).
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хокимият ташкента, ташкент, узбекистан
Сколько в Узбекистане предприятий с участием иностранного капитала
Абсолютный лидер по количеству таких предприятий в республике — Ташкент. Еще в первой пятерке столичная область, а также Самаркандская, Ферганская и Сурхандарьинская.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
В Узбекистане действуют 12 239 предприятий с участием иностранного капитала — это данные на 1 апреля, сообщает Государственный комитет по статистике
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Абсолютный лидер по количеству таких предприятий — Ташкент (7 226). Далее идут Ташкентская область (1 335), Самаркандская (602), Ферганская (465), Сурхандарьинская (458).
Также в комитете назвали количество действующих в стране субъектов предпринимательства (за исключением фермерских и дехканских хозяйств) — таковых 432 458. Из них 90 989 (21 процент) — частные предприятия.
Ташкент лидирует и здесь — в столице работают 12 886 таких предприятий. За ней следуют Ферганская область (11 131), Кашкадарьинская (9 509), Наманганская (7 209), Сурхандарьинская (7 188).