https://uz.sputniknews.ru/20210419/skolko-v-uzbekistane-predpriyatiy-s-uchastiem-inostrannogo-kapitala-18396945.html

Сколько в Узбекистане предприятий с участием иностранного капитала

Сколько в Узбекистане предприятий с участием иностранного капитала

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане действуют 12 239 предприятий с участием иностранного капитала — это данные на 1 апреля, сообщает Государственный

2021-04-19T12:29+0500

2021-04-19T12:29+0500

2021-04-19T12:29+0500

экономика

хокимият ташкента

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане действуют 12 239 предприятий с участием иностранного капитала — это данные на 1 апреля, сообщает Государственный комитет по статистике.Также в комитете назвали количество действующих в стране субъектов предпринимательства (за исключением фермерских и дехканских хозяйств) — таковых 432 458. Из них 90 989 (21 процент) — частные предприятия. Ташкент лидирует и здесь — в столице работают 12 886 таких предприятий. За ней следуют Ферганская область (11 131), Кашкадарьинская (9 509), Наманганская (7 209), Сурхандарьинская (7 188).

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хокимият ташкента, ташкент, узбекистан