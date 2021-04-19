https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-ssha-sotrudnik-okeanariuma-zarazil-vydr-koronavirusom-18402227.html

В США сотрудник океанариума заразил выдр коронавирусом

В США сотрудник океанариума заразил выдр коронавирусом

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В США продолжает распространяться коронавирусная инфекция: ею заражаются не только люди, но и животные.

2021-04-19T16:38+0500

2021-04-19T16:38+0500

2021-04-19T16:43+0500

в мире

животные

выдра

сша

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В США продолжает распространяться коронавирусная инфекция: ею заражаются не только люди, но и животные.Так, в океанариуме Атланты (штат Джорджия) положительный диагноз поставили сразу нескольким выдрам.У животных начали появляться симптомы, аналогичные тем, которые появляются у людей.Волноваться не стоит, поскольку за выдрами присматривают эксперты по охране здоровья и уходу за животными. В скором времени выдры выздоровят.

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животные, выдра, сша