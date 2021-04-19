https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-ssha-sotrudnik-okeanariuma-zarazil-vydr-koronavirusom-18402227.html
В США сотрудник океанариума заразил выдр коронавирусом
В США сотрудник океанариума заразил выдр коронавирусом
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В США продолжает распространяться коронавирусная инфекция: ею заражаются не только люди, но и животные.
2021-04-19T16:38+0500
2021-04-19T16:38+0500
2021-04-19T16:43+0500
в мире
животные
выдра
сша
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В США продолжает распространяться коронавирусная инфекция: ею заражаются не только люди, но и животные.Так, в океанариуме Атланты (штат Джорджия) положительный диагноз поставили сразу нескольким выдрам.У животных начали появляться симптомы, аналогичные тем, которые появляются у людей.Волноваться не стоит, поскольку за выдрами присматривают эксперты по охране здоровья и уходу за животными. В скором времени выдры выздоровят.
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животные, выдра, сша
В США сотрудник океанариума заразил выдр коронавирусом
16:38 19.04.2021 (обновлено: 16:43 19.04.2021)
Есть подозрения, что животных мог заразить именно кто-то из работников, так как с посетителями выдры не имеют прямого контакта.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В США продолжает распространяться коронавирусная инфекция: ею заражаются не только люди, но и животные.
Так, в океанариуме Атланты (штат Джорджия) положительный диагноз поставили сразу нескольким выдрам.
У животных начали появляться симптомы, аналогичные тем, которые появляются у людей.
"Наши азиатские бескоготные выдры сдали положительный тест на SARS-CoV-2… У них начали проявляться легкие респираторные симптомы, такие как чиханье, насморк, умеренная вялость, а некоторые начали кашлять", — сообщило руководство океанариума.
Волноваться не стоит, поскольку за выдрами присматривают эксперты по охране здоровья и уходу за животными.
В скором времени выдры выздоровят.