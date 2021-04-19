https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-tashkente-otmenili-provedenie-mejdunarodnyx-neftegazovyx-i-energeticheskix-vystavok-18401296.html

В Ташкенте отменили проведение международных нефтегазовых и энергетических выставок

В Ташкенте отменили проведение международных нефтегазовых и энергетических выставок

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Минэнерго заявили о приостановке профильных выставочных мероприятий из-за неустойчивой эпидемситуации в республике в связи с

2021-04-19T15:45+0500

2021-04-19T15:45+0500

2021-04-19T15:47+0500

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выставка

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Минэнерго заявили о приостановке профильных выставочных мероприятий из-за неустойчивой эпидемситуации в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.По информации пресс-службы, данная ограничительная мера будет действовать до конца 2021 года. Отмечается, что принятое решение касается двух главных международных выставок — "Нефть и Газ Узбекистана - OGU", а также "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan".

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, коронавирус, министерство энергетики, выставка