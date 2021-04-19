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В Ташкенте отменили проведение международных нефтегазовых и энергетических выставок
В Ташкенте отменили проведение международных нефтегазовых и энергетических выставок
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Минэнерго заявили о приостановке профильных выставочных мероприятий из-за неустойчивой эпидемситуации в республике в связи с
2021-04-19T15:45+0500
2021-04-19T15:45+0500
2021-04-19T15:47+0500
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выставка
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Минэнерго заявили о приостановке профильных выставочных мероприятий из-за неустойчивой эпидемситуации в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.По информации пресс-службы, данная ограничительная мера будет действовать до конца 2021 года. Отмечается, что принятое решение касается двух главных международных выставок — "Нефть и Газ Узбекистана - OGU", а также "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan".
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пандемия, коронавирус, министерство энергетики, выставка
В Ташкенте отменили проведение международных нефтегазовых и энергетических выставок
15:45 19.04.2021 (обновлено: 15:47 19.04.2021)
По информации пресс-службы Министерства энергетики, данная ограничительная мера будет действовать до конца 2021 года.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Минэнерго заявили о приостановке профильных выставочных мероприятий из-за неустойчивой эпидемситуации в республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.
По информации
пресс-службы, данная ограничительная мера будет действовать до конца 2021 года.
Отмечается, что принятое решение касается двух главных международных выставок — "Нефть и Газ Узбекистана - OGU", а также "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan".