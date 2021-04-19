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В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и
2021-04-19T18:09+0500
2021-04-19T18:09+0500
культура
фильм
поэт
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибрагима Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Отмечается, что данная инициатива принадлежит президенту республики Шавкату Мирзиёеву. По информации ведомства, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров. В киноагентстве уточнили, что в фильме будут использованы интервью с участием писателей и учеников выдающегося стихотворца Узбекистана.
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фильм, поэт

В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова

18:09 19.04.2021
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© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМузей-заповедник "Шушенское" в Красноярском крае
Музей-заповедник Шушенское в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
По информации Агентства кинематографии, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибрагима Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.
© Агентство кинематографии УзбекистанаНародный поэт Узбекистана Ибрагим Юсупов
Народный поэт Узбекистана Ибрагим Юсупов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
Народный поэт Узбекистана Ибрагим Юсупов
© Агентство кинематографии Узбекистана
Отмечается, что данная инициатива принадлежит президенту республики Шавкату Мирзиёеву.
По информации ведомства, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров.
В киноагентстве уточнили, что в фильме будут использованы интервью с участием писателей и учеников выдающегося стихотворца Узбекистана.
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