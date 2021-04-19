https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-uzbekistane-snimut-film-o-tvorchestve-ibragima-yusupova-18404331.html
В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и
2021-04-19T18:09+0500
2021-04-19T18:09+0500
2021-04-19T18:09+0500
культура
фильм
поэт
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибрагима Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Отмечается, что данная инициатива принадлежит президенту республики Шавкату Мирзиёеву. По информации ведомства, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров. В киноагентстве уточнили, что в фильме будут использованы интервью с участием писателей и учеников выдающегося стихотворца Узбекистана.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фильм, поэт
В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова
По информации Агентства кинематографии, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибрагима Юсупова. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства кинематографии.
Отмечается, что данная инициатива принадлежит президенту республики Шавкату Мирзиёеву.
По информации ведомства, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров.
В киноагентстве уточнили, что в фильме будут использованы интервью с участием писателей и учеников выдающегося стихотворца Узбекистана.