https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-uzbekistane-snimut-film-o-tvorchestve-ibragima-yusupova-18404331.html

В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова

В Узбекистане снимут фильм о творчестве Ибрагима Юсупова

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и

2021-04-19T18:09+0500

2021-04-19T18:09+0500

2021-04-19T18:09+0500

культура

фильм

поэт

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Студия "Каракалпакфильм" снимет документальный фильм "Ашык Аяз", посвященный жизни и творчеству Народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ибрагима Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Отмечается, что данная инициатива принадлежит президенту республики Шавкату Мирзиёеву. По информации ведомства, автором сценария станет Муратбай Нызанов. В роли режиссера выступит Азиз Аскаров. В киноагентстве уточнили, что в фильме будут использованы интервью с участием писателей и учеников выдающегося стихотворца Узбекистана.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фильм, поэт