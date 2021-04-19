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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210419/v-uzbekistane-zaregistrirovana-federatsiya-tekbola-18400729.html
В Узбекистане зарегистрирована Федерация текбола
В Узбекистане зарегистрирована Федерация текбола
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В республике зарегистрирована Федерация текбола, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
2021-04-19T15:08+0500
2021-04-19T15:08+0500
спорт
федерация текбола узбекистана
министерство юстиции узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В республике зарегистрирована Федерация текбола, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. По информации госструктуры, основной целью организации является популяризация нового вида спорта среди населения и подготовка профессиональных, а также любительских кадров в данном направлении. Отмечается, что первый чемпионат по текболу состоится в Узбекистане уже в 2021 году.Текбол создан сравнительно недавно. Впервые он был изобретен в 2014 году в Венгрии. Его основателями являются Габор Боршани и Виктор Хусар. Этот новый вид спорта сочетает в себе элементы футбола и настольного тенниса.
https://uz.sputniknews.ru/20201209/V-Tashkente-sozdana-Federatsiya-yogi-Uzbekistana-15568252.html
ташкент
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федерация текбола узбекистана, министерство юстиции узбекистана, ташкент

В Узбекистане зарегистрирована Федерация текбола

15:08 19.04.2021
746
© Минюст УзбекистанаВ Узбекистане зарегистрирована Федерация текбола
В Узбекистане зарегистрирована Федерация текбола - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2021
© Минюст Узбекистана
Первый чемпионат по новому виду спорта состоится в республике уже в 2021 году.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В республике зарегистрирована Федерация текбола, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
По информации госструктуры, основной целью организации является популяризация нового вида спорта среди населения и подготовка профессиональных, а также любительских кадров в данном направлении.
Отмечается, что первый чемпионат по текболу состоится в Узбекистане уже в 2021 году.
Федерация йоги Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.12.2020
Общество
В Ташкенте создана Федерация йоги Узбекистана
9 декабря 2020, 17:29
1011
Текбол создан сравнительно недавно. Впервые он был изобретен в 2014 году в Венгрии. Его основателями являются Габор Боршани и Виктор Хусар. Этот новый вид спорта сочетает в себе элементы футбола и настольного тенниса.
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