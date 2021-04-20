Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210420/mintruda-poruchil-zaplatit-uchastnikam-soveschaniya-s-vitse-premerom-18424220.html
Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером
Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым,
2021-04-20T22:45+0500
2021-04-20T22:45+0500
общество
шухрат ганиев
совещание
министерство труда узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1259/99/12599930_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_a49840bf0f9fd4787483077166686a8e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым, проведенного в воскресенье - в их законный выходной день.Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, после появления сообщения о проведенном 18 апреля в 18:00 видеоселекторном совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. В нем принимали участие сотрудники хокимиятов, министерств и ведомств.В Минтруда напомнили, что согласно статье 157 Трудового кодекса Узбекистана работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере, либо работнику предоставляется равноценный отгул.В связи с этим Государственная инспекция труда направила предупредительные письма в хокимияты, министерства и ведомства для оформления необходимых приказов и проведения выплат, говорится в заявлении.Также сообщается, что госинспекция на сегодняшний день провела более 300 проверок и выявила 150 фактов привлечения сотрудников к работе в выходные дни. В эти организации направлены письма по устранении нарушений.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1259/99/12599930_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_8f721db9be5a24163fb906f5bd568272.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шухрат ганиев, совещание, министерство труда узбекистана

Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером

22:45 20.04.2021
830
© Sputnik / Рамиз БахтияровШухрат Ганиев
Шухрат Ганиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить сверхурочные всем участникам совещания с Шухратом Ганиевым, привлеченным к обсуждению рабочих вопросов в их законный выходной день.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым, проведенного в воскресенье - в их законный выходной день.
Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, после появления сообщения о проведенном 18 апреля в 18:00 видеоселекторном совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. В нем принимали участие сотрудники хокимиятов, министерств и ведомств.
В Минтруда напомнили, что согласно статье 157 Трудового кодекса Узбекистана работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере, либо работнику предоставляется равноценный отгул.

"Все сотрудники, принявшие участие в видеоселекторе 18 апреля, были привлечены к работе в выходной день и обсуждали вопросы прямо касающиеся их трудовых обязанностей", — обратили внимание в Министерстве.

В связи с этим Государственная инспекция труда направила предупредительные письма в хокимияты, министерства и ведомства для оформления необходимых приказов и проведения выплат, говорится в заявлении.
Также сообщается, что госинспекция на сегодняшний день провела более 300 проверок и выявила 150 фактов привлечения сотрудников к работе в выходные дни. В эти организации направлены письма по устранении нарушений.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:45Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером
21:33В Хиве во время ремонта наткнулись на древний колодец - фото
20:35Российско-таджикское предупреждение джихадистам в Афганистане
20:13Узбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции
19:46В Ташкенте самые дорогие продукты среди столиц СНГ - анализ
19:30Российский автопром планирует организовать сборку машин в Узбекистане
18:50NASA запустило летающий дрон на Марсе — первое фото уже пришло
18:48"Солнечный кэшбек": как сэкономить на альтернативной энергии
18:47В Ташкенте задержан преподаватель из Нигерии — он вымогал деньги за провокационные снимки
18:15В Бухаре приступили к съемкам российско-узбекского фильма "Солнце на вкус"
17:58Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео
17:31Доктор Мясников назвал вирус, который вызывает 70% всех случаев рака
17:29"Деньги в трубу": Узбекистан тратит миллиарды долларов на обеспечение жителей водой
16:56На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео
16:16В Кыргызстане мужчина отравился иссык-кульским корнем
15:24В Ташобласти 18 школ перевели на онлайн-обучение
14:49Uzbekistan Airways сократит перелеты в девять стран
14:22Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь
13:45В России появится свой Голливуд — называться он будет "Каливуд"
13:19В Андижане задержан мошенник за торговлю поддельными ПЦР-тестами и приглашениями в Россию