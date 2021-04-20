https://uz.sputniknews.ru/20210420/mintruda-poruchil-zaplatit-uchastnikam-soveschaniya-s-vitse-premerom-18424220.html
Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером
Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым,
2021-04-20T22:45+0500
2021-04-20T22:45+0500
2021-04-20T22:45+0500
общество
шухрат ганиев
совещание
министерство труда узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым, проведенного в воскресенье - в их законный выходной день.Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, после появления сообщения о проведенном 18 апреля в 18:00 видеоселекторном совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. В нем принимали участие сотрудники хокимиятов, министерств и ведомств.В Минтруда напомнили, что согласно статье 157 Трудового кодекса Узбекистана работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере, либо работнику предоставляется равноценный отгул.В связи с этим Государственная инспекция труда направила предупредительные письма в хокимияты, министерства и ведомства для оформления необходимых приказов и проведения выплат, говорится в заявлении.Также сообщается, что госинспекция на сегодняшний день провела более 300 проверок и выявила 150 фактов привлечения сотрудников к работе в выходные дни. В эти организации направлены письма по устранении нарушений.
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шухрат ганиев, совещание, министерство труда узбекистана
Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером
Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить сверхурочные всем участникам совещания с Шухратом Ганиевым, привлеченным к обсуждению рабочих вопросов в их законный выходной день.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым, проведенного в воскресенье - в их законный выходной день.
Соответствующее заявление
ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, после появления сообщения о проведенном 18 апреля в 18:00 видеоселекторном совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. В нем принимали участие сотрудники хокимиятов, министерств и ведомств.
В Минтруда напомнили, что согласно статье 157 Трудового кодекса Узбекистана работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере, либо работнику предоставляется равноценный отгул.
"Все сотрудники, принявшие участие в видеоселекторе 18 апреля, были привлечены к работе в выходной день и обсуждали вопросы прямо касающиеся их трудовых обязанностей", — обратили внимание в Министерстве.
В связи с этим Государственная инспекция труда направила предупредительные письма в хокимияты, министерства и ведомства для оформления необходимых приказов и проведения выплат, говорится в заявлении.
Также сообщается, что госинспекция на сегодняшний день провела более 300 проверок и выявила 150 фактов привлечения сотрудников к работе в выходные дни. В эти организации направлены письма по устранении нарушений.