https://uz.sputniknews.ru/20210420/mintruda-poruchil-zaplatit-uchastnikam-soveschaniya-s-vitse-premerom-18424220.html

Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером

Минтруда поручил “заплатить” участникам совещания с вице-премьером

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым,

2021-04-20T22:45+0500

2021-04-20T22:45+0500

2021-04-20T22:45+0500

общество

шухрат ганиев

совещание

министерство труда узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Министерство труда Узбекистана распорядилось выплатить зарплату всем участникам совещания с вице-премьером Шухратом Ганиевым, проведенного в воскресенье - в их законный выходной день.Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Telegram-канале во вторник, после появления сообщения о проведенном 18 апреля в 18:00 видеоселекторном совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства. В нем принимали участие сотрудники хокимиятов, министерств и ведомств.В Минтруда напомнили, что согласно статье 157 Трудового кодекса Узбекистана работа в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни оплачивается не ниже, чем в двойном размере, либо работнику предоставляется равноценный отгул.В связи с этим Государственная инспекция труда направила предупредительные письма в хокимияты, министерства и ведомства для оформления необходимых приказов и проведения выплат, говорится в заявлении.Также сообщается, что госинспекция на сегодняшний день провела более 300 проверок и выявила 150 фактов привлечения сотрудников к работе в выходные дни. В эти организации направлены письма по устранении нарушений.

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шухрат ганиев, совещание, министерство труда узбекистана