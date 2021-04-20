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На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео
На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Жители кыргызского города Каракол стали свидетелями довольно необычного явления — на местный рынок "напал" пылевой вихрь.
2021-04-20T16:56+0500
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в мире
природа
стихия
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Жители кыргызского города Каракол стали свидетелями довольно необычного явления — на местный рынок "напал" пылевой вихрь.Его в народе еще иногда называют "пылевым дьяволом". Очевидцы поспешили снять на видео разбушевавшуюся стихию.На кадрах видно, как сначала микроураган задел стоящие рядом маршрутки, затем пронесся мимо прилавков, подняв в воздух ящики и мусор, а после двинулся куда-то за забор.Между тем обычно подобные микроураганы не превращаются в нечто большее: они формируются и утихают меньше чем за 5 минут.
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природа, стихия, кыргызстан

На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео

16:56 20.04.2021 (обновлено: 16:59 20.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Paul RobertСухая почва, иллюстративное фото
Сухая почва, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© СС0 / Unsplash / Paul Robert
В Центральной Азии, где резко континентальный климат, природные "буйства" — совсем не редкость.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Жители кыргызского города Каракол стали свидетелями довольно необычного явления — на местный рынок "напал" пылевой вихрь.
Его в народе еще иногда называют "пылевым дьяволом". Очевидцы поспешили снять на видео разбушевавшуюся стихию.
На кадрах видно, как сначала микроураган задел стоящие рядом маршрутки, затем пронесся мимо прилавков, подняв в воздух ящики и мусор, а после двинулся куда-то за забор.
"Пылевые дьяволы" возникают, как правило, там, где сильно прогретая земля и стоит ясная погода. Вихри могут достигать в высоту до 20 метров, в диаметре — до 5 метров.
Между тем обычно подобные микроураганы не превращаются в нечто большее: они формируются и утихают меньше чем за 5 минут.
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