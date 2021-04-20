https://uz.sputniknews.ru/20210420/na-kyrgyzstan-obrushilsya-pylevoy-dyavol--video-18416030.html

На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео

На Кыргызстан обрушился "пылевой дьявол" — видео

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Жители кыргызского города Каракол стали свидетелями довольно необычного явления — на местный рынок "напал" пылевой вихрь.

2021-04-20T16:56+0500

2021-04-20T16:56+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Жители кыргызского города Каракол стали свидетелями довольно необычного явления — на местный рынок "напал" пылевой вихрь.Его в народе еще иногда называют "пылевым дьяволом". Очевидцы поспешили снять на видео разбушевавшуюся стихию.На кадрах видно, как сначала микроураган задел стоящие рядом маршрутки, затем пронесся мимо прилавков, подняв в воздух ящики и мусор, а после двинулся куда-то за забор.Между тем обычно подобные микроураганы не превращаются в нечто большее: они формируются и утихают меньше чем за 5 минут.

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природа, стихия, кыргызстан