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Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео
Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео
Эксперты заявили, что эти территории представляют большую опасность даже спустя 80 лет.
2021-04-20T17:58+0500
2021-04-20T17:58+0500
2021-04-20T18:49+0500
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Эксперты заявили, что эти территории представляют большую опасность даже спустя 80 лет.И это, похоже, правда. За последние пять дней саперы обнаружили здесь более тысяч боеприпасов. Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, вторая мировая война, ссср, великая отечественная война, война, беларусь, мультимедиа
Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео
17:58 20.04.2021 (обновлено: 18:49 20.04.2021)
Белорусские саперы проводят в Витебской области операцию по разминированию. До войны рядом с деревней Крулевщина располагался артиллерийский склад.
Эксперты заявили, что эти территории представляют большую опасность даже спустя 80 лет.
И это, похоже, правда. За последние пять дней саперы обнаружили здесь более тысяч боеприпасов.
Подробности смотрите в видеосюжете.