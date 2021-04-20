https://uz.sputniknews.ru/20210420/otgoloski-epoxi-v-belarusi-sapery-ischut-i-obezvrejivayut-boepripasy-vremen-voyny-18418648.html

Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео

Эхо войны: в Беларуси саперы нашли тысячу боеприпасов 1945-х годов — видео

Эксперты заявили, что эти территории представляют большую опасность даже спустя 80 лет.

2021-04-20T17:58+0500

2021-04-20T17:58+0500

2021-04-20T18:49+0500

видео

вторая мировая война

ссср

великая отечественная война

война

беларусь

мультимедиа

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Эксперты заявили, что эти территории представляют большую опасность даже спустя 80 лет.И это, похоже, правда. За последние пять дней саперы обнаружили здесь более тысяч боеприпасов. Подробности смотрите в видеосюжете.

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