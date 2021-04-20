https://uz.sputniknews.ru/20210420/uchenye-nedovolstvo-jiznyu-mojet-ukazyvat-na-neobratimuyu-bolezn-18413298.html

Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь

Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Австралийские исследователи выяснили, что потеря ощущения удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, пишет

2021-04-20T14:22+0500

2021-04-20T14:22+0500

2021-04-20T14:35+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Австралийские исследователи выяснили, что потеря ощущения удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, пишет журнал Brain.Чтобы это доказать, ученые пригласили на эксперимент 172 человека: у 87 из них была диагностирована лобно-височная деменция, еще у 34 — болезнь Альцгеймера.У людей с деменцией выявили ангедонию — состояние, при котором человек не чувствует удовольствия. Ангедония чаще всего сопутствует депрессии, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами.Поэтому зачастую раннюю стадию деменции ошибочно принимают за ту же самую депрессию. К слову, у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера тоже диагностировали ангедонию, однако таких случаев было в разы меньше. Ученые выразили надежду, что это открытие позволит врачам более точно ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.

https://uz.sputniknews.ru/20210217/Skachuschee-davlenie-i-zabyvchivost--vrach-nazval-6-rannikh-priznakov-dementsii-16024995.html

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