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Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь
Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Австралийские исследователи выяснили, что потеря ощущения удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, пишет
2021-04-20T14:22+0500
2021-04-20T14:35+0500
ученые
заболевания
общество
здоровье
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Австралийские исследователи выяснили, что потеря ощущения удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, пишет журнал Brain.Чтобы это доказать, ученые пригласили на эксперимент 172 человека: у 87 из них была диагностирована лобно-височная деменция, еще у 34 — болезнь Альцгеймера.У людей с деменцией выявили ангедонию — состояние, при котором человек не чувствует удовольствия. Ангедония чаще всего сопутствует депрессии, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами.Поэтому зачастую раннюю стадию деменции ошибочно принимают за ту же самую депрессию. К слову, у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера тоже диагностировали ангедонию, однако таких случаев было в разы меньше. Ученые выразили надежду, что это открытие позволит врачам более точно ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Skachuschee-davlenie-i-zabyvchivost--vrach-nazval-6-rannikh-priznakov-dementsii-16024995.html
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ученые, заболевания, здоровье

Ученые: недовольство жизнью может указывать на необратимую болезнь

14:22 20.04.2021 (обновлено: 14:35 20.04.2021)
581
© СС0 / Unsplash / Jack BГлаз, иллюстративное фото
Глаз, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© СС0 / Unsplash / Jack B
Потеря человеком способности испытывать удовольствие объясняется атрофией нервных клеток мозга, которые отвечают за работу системы вознаграждения.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Австралийские исследователи выяснили, что потеря ощущения удовлетворения жизнью может быть симптомом развивающейся деменции, пишет журнал Brain.
Чтобы это доказать, ученые пригласили на эксперимент 172 человека: у 87 из них была диагностирована лобно-височная деменция, еще у 34 — болезнь Альцгеймера.
Снимок МРТ мозга пациента - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2021
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У людей с деменцией выявили ангедонию — состояние, при котором человек не чувствует удовольствия. Ангедония чаще всего сопутствует депрессии, биполярным и обсессивно-компульсивным расстройствами.
Поэтому зачастую раннюю стадию деменции ошибочно принимают за ту же самую депрессию.

При этом изменения, связанные с потерей чувства удовлетворения, при деменции отличались от выявленных при депрессии и апатии.

К слову, у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера тоже диагностировали ангедонию, однако таких случаев было в разы меньше.
Ученые выразили надежду, что это открытие позволит врачам более точно ставить диагнозы и своевременно бороться со слабоумием.
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