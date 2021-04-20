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Узбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции
Узбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках Международной архитектурной биеннале в Венеции республика представит междисциплинарный исследовательский проект —
2021-04-20T20:13+0500
2021-04-20T20:13+0500
культура
венеция
архитектура
выставка
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках Международной архитектурной биеннале в Венеции республика представит междисциплинарный исследовательский проект — "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Известно, что куратором проекта в Венеции выступит Хашим Саркис.По информации Фонда, узбекистанский павильон расположится на пересечении Арсенала и Джардинии - двух основных площадок биеннале. Открытие павильона состоится 22 мая, уточнили в организации.
https://uz.sputniknews.ru/20190514/Lola-Astanova-vystupila-s-Andrea-Bochelli-na-Venetsianskom-biennale-11489484.html
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венеция, архитектура, выставка, узбекистан

Узбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции

20:13 20.04.2021
226
© AFP 2018 / Andrea PattaroОчистишаяся вода в канале Венеции на фоне туристического кризиса из-за коронавируса
Очистишаяся вода в канале Венеции на фоне туристического кризиса из-за коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2021
© AFP 2018 / Andrea Pattaro
Узбекистанский павильон расположится на пересечении Арсенала и Джардинии - основных площадок биеннале.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках Международной архитектурной биеннале в Венеции республика представит междисциплинарный исследовательский проект — "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Лола Астанова выступила с Андреа Бочелли на Венецианском биеннале - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2019
Культура
Лола Астанова выступила с Андреа Бочелли на Венецианском биеннале
14 мая 2019, 10:38
690
Известно, что куратором проекта в Венеции выступит Хашим Саркис.
По информации Фонда, узбекистанский павильон расположится на пересечении Арсенала и Джардинии - двух основных площадок биеннале.
Открытие павильона состоится 22 мая, уточнили в организации.
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