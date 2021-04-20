https://uz.sputniknews.ru/20210420/uzbekistan-predstavit-unikalnyy-proekt-na-mejdunarodnoy-arxitekturnoy-biennale-v-venetsii-18422686.html

Узбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции

Узбекистан представит уникальный проект на Международной архитектурной биеннале в Венеции

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках Международной архитектурной биеннале в Венеции республика представит междисциплинарный исследовательский проект —

2021-04-20T20:13+0500

2021-04-20T20:13+0500

2021-04-20T20:13+0500

культура

венеция

архитектура

выставка

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В рамках Международной архитектурной биеннале в Венеции республика представит междисциплинарный исследовательский проект — "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Известно, что куратором проекта в Венеции выступит Хашим Саркис.По информации Фонда, узбекистанский павильон расположится на пересечении Арсенала и Джардинии - двух основных площадок биеннале. Открытие павильона состоится 22 мая, уточнили в организации.

https://uz.sputniknews.ru/20190514/Lola-Astanova-vystupila-s-Andrea-Bochelli-na-Venetsianskom-biennale-11489484.html

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венеция, архитектура, выставка, узбекистан